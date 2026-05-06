DIRECTO | Comparecencia de Marlaska y Mónica García sobre la solicitud de la OMS para acoger el crucero afectado por el hantavirus / Sara Fernández

DIRECTO | Comparecencia de Marlaska y Mónica García sobre la solicitud de la OMS para acoger el crucero afectado por el hantavirus

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerán en rueda de prensa a partir de las 13.15 h en el Complejo de la Moncloa, tras la reunión de seguimiento que ha presidido hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para atender la solicitud de la OMS al Gobierno de España para acoger a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias, en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario.