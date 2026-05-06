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Ayuso critica a quienes buscan "rédito político" en sus declaraciones sobre la relación con México

Ayuso critica a quienes buscan "rédito político" en sus declaraciones sobre la relación con México

Sara Fernández

Ayuso critica a quienes buscan "rédito político" en sus declaraciones sobre la relación con México

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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La polémica por la presencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un acto en homenaje a Hernán Cortés durante su viaje de diez días por el país americano, persiste a los dos lados del Atlántico. Si ayer la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, sin mencionar a la dirigente madrileña, aseguró que están "destinados a la derrota" quienes reivindican "a Hernán Cortés y sus atrocidades", en Madrid la oposición regional hablaba de "despropósito político" y de "sembrar discordia".

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