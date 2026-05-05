Ada Colau relata ante la fiscalía cómo Israel interceptó su flotilla para intentar que actúe ante la detención de los activistas español y brasileño

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, acompañada del eurodiputado y abogado, Jaume Asens, han venido a la Audiencia Nacional con un objetivo: intentar convencer a la fiscalía de la necesidad de abrir un procedimiento judicial por la interceptación israelí de las distintas flotillas que han intentado burlar el bloqueo que el Gobienro de Benjamín Netanyahu ha impuesto en la franja de Gaza, la última la semana pasada.

Ambos formaban parte del grupo de activistas que debían ratificar la denuncia que ellos mismos interpusieron tras la interceptación de la primera, en la que viajaba la propia Colau, en octubre del año pasado. Su esperanza es que el ministerio público decida que la justicia española deba intervenir y, además, hacerlo respecto a la detención de los dos activistas este fin de semana, uno de nacionalidad española y otro brasileño.