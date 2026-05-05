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En la Audiencia Nacional

Ada Colau relata ante la fiscalía cómo Israel interceptó su flotilla para intentar que actúe ante la detención de los activistas español y brasileño

Varios activistas ratifican ante el ministerio público su denuncia por crímenes de guerra y contra la inmunidad que atribuyen a ministros del Gobierno de Netanyahu, interpuesta cuando se interceptó el primer intento de romper el bloqueo israelí y llegar a Gaza

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, miembro de la Freedom Flotilla, comparece ante los medios en Madrid con motivo de su denuncia al Estado de Israel ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. EFE/ Mariscal

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, miembro de la Freedom Flotilla, comparece ante los medios en Madrid con motivo de su denuncia al Estado de Israel ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. EFE/ Mariscal / Mariscal / EFE

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, acompañada del eurodiputado y abogado, Jaume Asens, han venido a la Audiencia Nacional con un objetivo: intentar convencer a la fiscalía de la necesidad de abrir un procedimiento judicial por la interceptación israelí de las distintas flotillas que han intentado burlar el bloqueo que el Gobienro de Benjamín Netanyahu ha impuesto en la franja de Gaza, la última la semana pasada.

Ambos formaban parte del grupo de activistas que debían ratificar la denuncia que ellos mismos interpusieron tras la interceptación de la primera, en la que viajaba la propia Colau, en octubre del año pasado. Su esperanza es que el ministerio público decida que la justicia española deba intervenir y, además, hacerlo respecto a la detención de los dos activistas este fin de semana, uno de nacionalidad española y otro brasileño.

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