Muere Carlos Garaikoetxea, primer lendakari de la democracia

Carlos Garaikoetxea, el primer lendakari de la etapa democrática, ha fallecido este lunes a los 87 años. Nacido en Pamplona, fue presidente del Gobierno vasco entre 1980 y 1985 con el PNV y, posteriormente, rompió el carnet de la formación nacionalista y fundó Eusko Alkartasuna, partido socialdemócrata ahora integrado en EH Bildu.