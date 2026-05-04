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A los 87 años

Muere Carlos Garaikoetxea, primer lendakari de la democracia

Nacido en Pamplona, presidió el Gobierno vasco entre 1980 y 1985, antes de dejar el PNV y fundar Eusko Alkartasuna

Fallece el exlehendakari Carlos Garaikoetxea

Fallece el exlehendakari Carlos Garaikoetxea

Redacción

Vitoria

Carlos Garaikoetxea, el primer lendakari de la etapa democrática, ha fallecido este lunes a los 87 años. Nacido en Pamplona, fue presidente del Gobierno vasco entre 1980 y 1985 con el PNV y, posteriormente, rompió el carnet de la formación nacionalista y fundó Eusko Alkartasuna, partido socialdemócrata ahora integrado en EH Bildu.

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