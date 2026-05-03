Javier Vendrell Camacho

Feijóo insta a "desconfiar" para mantener una estabilidad "indispensable" tras las elecciones

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este domingo a "no confiarse" de cara al próximo 17M y acudir "en masa a votar" para mantener una estabilidad "absolutamente indispensable" en Andalucía que sea, además, "el resorte" para "sacar" del Gobierno de España a un PSOE de "abusos y de prácticas que dan vergüenza".