Yolanda Díaz reivindica el papel de los trabajadores y avisa: “Málaga conoce bien lo que es la explotación”

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reivindicado este viernes en Málaga, con motivo del Primero de Mayo, que “España la hace la gente trabajadora” y ha defendido la necesidad de seguir avanzando en derechos laborales. “No vamos a dar un paso atrás”, ha asegurado antes del inicio de la manifestación del Día del Trabajo.

Díaz ha participado en la movilización del 1 de Mayo en Málaga, donde ha subrayado que “este país lo hace la gente trabajadora, esa gente que sí levanta España”. En esa línea, ha defendido el lema del Ministerio, “por los que levantan España”, frente a “otros que se están llenando las manos de beneficios y que se niegan a repartir”.

La ministra ha señalado que este 1 de Mayo debe vivirse “con alegría” porque, ha dicho, “seguimos ganando derechos con esperanza”. No obstante, también ha querido lanzar un mensaje internacional para reclamar “el respeto a la legalidad internacional” frente a quienes, según ha denunciado, la vulneran “con absoluta impunidad, se llamen Netanyahu, se llamen Trump, se llamen como se llamen”.

Yolanda Díaz avisa: “Málaga conoce bien lo que es la explotación”

Díaz ha insistido en que España necesita “más derechos laborales, todavía muchos más”, y ha puesto el foco en Málaga, a la que ha definido como “capital del turismo” y como un lugar que conoce bien “lo que es la explotación” y las condiciones laborales que aún pueden mejorar.

La vicepresidenta ha defendido la reducción de la jornada laboral y el refuerzo del registro horario. Según ha denunciado, en España se realizan “dos millones y medio de horas extraordinarias que no se pagan”, una situación que ha calificado de irregular y contraria a la ley.

“Vamos a continuar con el registro de la jornada porque es la llave, la garantía para que la gente trabajadora pueda trabajar menos y, sobre todo, para que podamos subir los salarios”, ha afirmado.

Díaz también ha recordado la subida del salario mínimo interprofesional, que ha cifrado en un 66%, y ha lanzado un mensaje a la patronal, también en Andalucía, para que en la negociación colectiva “reparta los beneficios y suba los salarios”. La ministra ha señalado que España mantiene un “diferencial negativo del 25% en materia salarial con Europa” y ha resumido su objetivo: “Queremos mejores y más salarios”.

Estatuto del becario y riesgos laborales

La ministra de Trabajo se ha referido además al estatuto del becario, actualmente en tramitación en el Congreso, y ha asegurado que el Gobierno trabajará para sacarlo adelante. Díaz ha denunciado que una parte importante de la precariedad afecta a personas que, según ha señalado, son “falsos y falsas becarias”.

También ha apelado a la oposición ante la futura ley de prevención de riesgos laborales, en un país en el que, ha lamentado, fallecen “dos trabajadores al día” en sus puestos de trabajo. “¿Va a votar en contra de una ley que mejora la vida de la gente trabajadora?”, se ha preguntado.

El Gobierno volverá a llevar al Congreso el decreto de alquileres

La vivienda ha ocupado otra parte central de su intervención en Málaga. Díaz ha advertido de que en Málaga capital el metro cuadrado de la vivienda alcanza los 3.720 euros, “una cifra récord”, y ha cargado contra los fondos buitre y quienes, en sus palabras, “se están forrando” con las propiedades que necesita la gente trabajadora para vivir de alquiler.

La vicepresidenta ha anunciado que el Gobierno volverá a llevar al Congreso el decreto de alquileres que fue rechazado por PP, Vox y Junts. “Lo digo alto y claro en defensa de la gente trabajadora de mi país, a quien me debo: lo vamos a volver a llevar”, ha afirmado.

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Díaz ha defendido que ese decreto permitió a “miles y miles de personas trabajadoras humildes” revalorizar sus contratos de alquiler durante cinco años con un límite del 2%. “Nada de resignación, a las calles, a movilizarse. Los derechos se ganan en las calles también”, ha añadido.