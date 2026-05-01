Día de los Trabajadores
Sánchez celebra un primero de mayo con "más empleo y más derechos que nunca"
El presidente del Gobierno destaca como uno de los últimos avances la regularización de inmigrantes: "Una medida de justicia para ganar derechos, obligaciones y acabar con la explotación laboral"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este 1 de mayo con un vídeo en el que destaca que hoy tenemos "más empleo y más derechos que nunca" a pesar de que "algunos anuncian el apocalipsis, llevan años haciéndolo, cada vez que se amplían derechos", en referencia a la oposición.
Desde su despacho, sin corbata y con un traje azul claro, Sánchez ha recordado los avances en derechos laborales resaltando que "hubo un tiempo en el que trabajar jornadas interminables era lo normal y descansar era un privilegio". Para destacar a continuación que "nada de lo que tenemos fue un regalo" porque "cada derecho laboral fue una conquista colectiva para vivir mejor".
El líder socialista ha añadido que "muchas cosas que nos dijeron que eran imposibles no lo eran" y que "empleo y derechos pueden ir de la mano". Ha continuación, reitera que España es el país que más crece de la Unión Europea, que hoy tenemos a más de 22 millones de personas trabajando y que el salario mínimo actual "duplica al de hace tan solo un año".
Además, el presidente añade que entre los avances de los últimos tiempos está la macroregularización de inmigrantes que el Gobierno ha aprobado recientemente porque se trata de "una medida de justicia para ganar derechos, obligaciones y acabar con la explotación laboral".
"Este primero de mayo celebramos todo lo logrado y renovamos un compromiso, que es seguir avanzando para que trabajar signifique vivir con dignidad", ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Ibiza
- Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
- Muere un hombre apuñalado en Platja d'en Bossa
- Reacciones al posible cierre de uno de los chiringuitos más emblemáticos de Ibiza: «Es Puetó tendría que ser declarado Bien de Interés Cultural»
- Cazadas 85 personas tirando la basura fuera de horas o de los contenedores en Ibiza: 40.000 euros en multas en Sant Josep
- Policía y Guardia Civil buscan al apuñalador de un italiano en Ibiza, que ha huido de la escena del crimen
- Las imágenes del apuñalamiento en una calle de Platja d'en Bossa
- Día del trabajador: Estos son los supermercados que abrirán este 1 de mayo en Ibiza