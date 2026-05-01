DIRECTO | Pedro Sánchez, María Jesús Montero y José Luis R. Zapatero en Cártama (Málaga) / PI STUDIO

DIRECTO | Pedro Sánchez, María Jesús Montero y José Luis R. Zapatero en Cártama (Málaga)

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, va a contar este viernes, 1 de mayo, que es el primer día de campaña electoral en Andalucía de cara a los comicios del día 17, con el respaldo del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de quien ocupara esos mismos cargos en una etapa anterior José Luis Rodríguez Zapatero, que la acompañarán en un mitin en Cártama (Málaga).