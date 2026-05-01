Javier Vendrell Camacho

Abascal afirma que mantendrá la "batalla jurídica" contra la "islamización" de la sociedad

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este vienes en Jaén que su partido mantendrá la "batalla jurídica" contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno, que a su juicio conlleva la “islamización” y la “invasión migratoria” de la sociedad española.