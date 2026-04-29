La declaración de Víctor de Aldama abre el turno de los acusados en el juicio a Ábalos

El juicio por presunta corrupción en torno al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos alcanza este miércoles su undécima jornada con el turno de los acusados, que abrirá el comisionista Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo.

Tras la maratoniana sesión del pasado lunes -que duró catorce horas y se extendió hasta la medianoche-, el juicio arranca con el reconocimiento de los hechos de Aldama, que se avino a colaborar con la Fiscalía cuando estaba en prisión preventiva por un presunto fraude en hidrocarburos por el que sigue investigado en la Audiencia Nacional.

Ya en la recta final del juicio, el Supremo juzga si Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama se concertaron para amañar contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes a cambio de comisiones.

De los tres, Aldama es el acusado con mejor horizonte penal: en libertad y con una solicitud de 7 años de cárcel que buscará reducir con su declaración, en la que intentará apuntalar su colaboración para evitar su ingreso en prisión. Ábalos y Koldo García, en prisión provisional y acusados también del presunto enchufe de dos mujeres en empresas públicas, afrontan peticiones del fiscal de 24 y 19 años y medio, respectivamente, que la acusación popular que dirige el PP eleva a 30.

Este miércoles Aldama volverá a hablar de las comisiones que dice que abonó al exministro y a su exasesor, así como a otros cargos; de sus supuestas gestiones para que Air Europa consiguiera un rescate en 2020, o del pago del alquiler del piso de la expareja de Ábalos, entre otros asuntos. El comisionista, que ganó 6,7 millones de los contratos de mascarillas y habría defraudado 2,4 en 2020 según un reciente informe de Hacienda, también podrá abordar otros asuntos que han salido en el juicio -aunque no se juzgan- como la visita de la vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España, en 2020.

Después de Aldama tomará la palabra Koldo García, especialmente activo estas jornadas, sobre todo la del lunes, con numerosos gestos de discrepancia hacia lo que declaraban los investigadores de la UCO. El exasesor tratará de sacudirse las acusaciones de corrupción y justificar por qué manejaba tanto dinero en efectivo, de modo que en su declaración previsiblemente volverán a salir las 'chistorras', de las que la UCO no tiene "ningún tipo de duda" de que eran billetes de 500 euros.

La declaración de Ábalos está prevista en último lugar. Tras la larguísima jornada del lunes, fuentes jurídicas consultadas por EFE, se remiten a cómo vaya transcurriendo la jornada para saber si dará tiempo a escuchar al exministro. De ser así, será la primera vez desde que está en prisión provisional que se escuche su versión. Ábalos ya negó ante el juez irregularidades en la compra de mascarillas y rechazó haber mediado en la contratación de su expareja Jéssica Rodríguez o de Claudia Montes.

El exministro, que defiende la limpieza de sus ingresos, tratará de desvincularse de las dádivas que el fiscal le atribuye a cuenta de Aldama y que su defensa ha cuestionado a lo largo del juicio, y deberá despejar las dudas sembradas por la UCO sobre su patrimonio.