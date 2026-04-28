Foro mundial de alcaldes
Sánchez defiende "intervenir" en el mercado del alquiler porque donde no se hace "los precios suben de manera desbocada"
Reclama a los regidores que defiendan los derechos de todos los ciudadanos "sin importar el tiempo que llevan empadronados"
Pone como ejemplo en un foro mundial de alcaldes las ciudades de Barcelona, Vitoria o Pontevedra frente a Madrid o Lisboa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en el foro mundial de alcaldes que organiza Bloomberg en Madrid, Bloomberg CityLab. El jefe del Ejecutivo ha defendido que los gobiernos deben "intervenir en los mercados que no funcionan", como es el del alquiler de viviendas, porque "donde no se hace, los precios suben de manera desbocada".
El mismo día que se vota en el Congreso el decreto sobre vivienda que ha impulsado el Gobierno, Sánchez ha situado la vivienda como "la principal razón de desigualdad en España" y ha puesto como ejemplo la gestión del Ejecutivo de España y del Ayuntamiento de Barcelona para frenar los precios frente a ciudades como Madrid, Budapest o Lisboa, donde "las familias destinan más del 70% de sus ingresos a vivienda", lo que supone "una fuente de injusticias incalculable".
En presencia, por ejemplo, de los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Londres, Sadiq Khan, Baltimore o Varsovia, entre muchos otros, Pedro Sánchez les ha reclamado que "protejan y defiendan los derechos de todos los ciudadanos", pero "sin importar el tiempo que llevan empadronados", ha aseverado, en referencia sin citarla a la nueva prioridad nacional que ha impuesto Vox en los acuerdos de gobierno autonómicos entre el Partido Popular y la formación de extrema derecha.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herido muy grave un motorista de 25 años tras sufrir un accidente en Ibiza
- Condenado tras ganar dos millones en un día con una compraventa en Ibiza
- Un cementerio ilegal de perros y gatos amenaza un área natural de Ibiza superprotegida: 'Hay contaminación, insalubridad, moscas...
- Denuncian una nueva okupación en un solar de Ibiza con 'riesgo real de incidente grave
- Oportunidad en Ibiza: a la venta un piso en primera línea de mar por 540.000 euros
- Los Torres reinan en Ibiza y los Mayans, en Formentera
- Una casa rural para reformar en Ibiza sale a la venta por 350.000 euros
- Un total de 62 alumnos del instituto Sa Serra se quedan tirados en la parada del autobús escolar