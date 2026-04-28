El PNV pide el cese de la ministra de Sanidad por su gestión de la huelga de médicos

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido este martes al presidente del Gobierno que cese a la ministra de Sanidad, Mónica García, por su gestión de la huelga del personal médico.

Entrevistado en Euskadi Irratia, Esteban ha criticado a Mónica García por su gestión de esa huelga y ha pedido al presidente Pedro Sánchez que intervenga: "Si ella no es capaz de solucionarlo, debe ser cesada".

"No podemos continuar así", ha dicho tras lamentar que las listas de espera han vuelto a aumentar en Osakidetza, al tiempo que ha reiterado que García debe ser "sustituida por otra persona".

Según ha asegurado Esteban, las instituciones vascas están "atadas de pies y manos". "Esto está sucediendo porque Madrid no quiere negociar" en ese conflicto, mientras las consecuencias las sufren los pacientes de todas las comunidades autónomas, ha lamentado.

Por su lado, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomar medidas en la huelga de médicos porque, a su juicio, la ministra "no está acertando".

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Vaquero ha considerado que García "por ahora no está acertando o no está poniendo todo de su parte" en la gestión en la huelga de médicos, que ayer arrancó un tercer parón en lo que va de año, y ha exigido a Sánchez tomar las medidas "necesarias" para poner fin a esta situación.

Vaquero ha declarado además que su formación teme que la huelga quede "en una lista de espera de prioridades" de la ministra tras anunciar que se presentará a las primarias de Más Madrid en la comunidad.

"Si la ministra tiene entre sus prioridades la presidencia de la Comunidad de Madrid, le exigimos a Sánchez que asuma este problema como propio", ha declarado Vaquero, quien ha subrayado que las listas de espera "recaen" sobre las "espaldas" del presidente y es un tema que hay que abordar con "celeridad y urgencia".

La portavoz del PNV ha incidido en que con la salud "no se juega" y debe ser una prioridad para el Ejecutivo nacional, y ha defendido que el gobierno vasco están haciendo "todo lo posible", tomando medidas y negociando con los médicos para "menguar" los efectos nocivos del paro.

Preguntada por estas declaraciones, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha defendido el trabajo de la ministra de Sanidad quien, ha dicho, "está haciendo un papel importantísimo en sacar adelante muchas medidas, muchas normas y muchos cambios necesarios" en el sistema sanitario.

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Barbero ha incidido en que García es una ministra "profundamente conocedora de la materia que gestiona" y va a seguir al frente del Ministerio "hasta el minuto cero".