Bloomberg CityLab 2026
Barcelona y Londres, unidas contra el cambio climático y para "recuperar las calles para la gente"
Jaume Collboni y Sadiq Khan intercambian experiencias sobre las reformas de La Rambla y Oxford Street
Collboni presume de frenar el precio del alquiler en un foro con los alcaldes de Madrid, Londres o Baltimore
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aprovechado su presencia en el Bloomberg CityLab celebrado en Madrid para reunirse con el alcalde de Londres, Sadiq Khan, con el que departió durante más de 40 minutos en el hotel Palace de la capital. Ambos intercambiaron medidas contra el cambio climático -Londres es una ciudad puntera en la lucha contra las emisiones de carbono- y para "recuperar las ciudades para la gente".
En cuanto al cambio climático, Collboni se ha mostrado partidario de aplicar "políticas nuevas e innovadoras" para frenar las emisiones, aunque muchas veces los ayuntamientos no tengan todas las competencias para hacerlo.
Este foro mundial de alcaldes ha reunido en Madrid a los alcaldes de la capital de España, de la capital catalana, de Málaga y de otras más de 100 ciudades del mundo, especialmente de Europa y de América, como los de Londres, Varsovia, Lisboa o Baltimore, entre otros.
"Derecho a quedarse"
"Tenemos que hacer de las ciudades lugares más confortables para vivir y hacer realidad el derecho a quedarse", explicó Collboni a los periodistas tras el encuentro. El alcalde socialista explicó a Khan las dos medidas que está poniendo en marcha el Ayuntamiento para frenar los precios de los alquileres: el tope establecido a los precios, como permite hacer la ley o aumentar el número de viviendas en alquiler disponibles, ya que a partir de 2028, 10.000 pisos turísticos pasarán a tener un uso de vivienda permanente.
En este sentido, ambos regidores intercambiaron experiencias sobre "dos transformaciones emblemáticas" para "recuperar espacios emblemáticos del centro" de ambas ciudades: la de Las Ramblas y la de Oxford Street. Estas reformas representan, ha asegurado el alcalde catalán, "el símbolo de la voluntad de recuperar los centros urbanos para la vida de los ciudadanos, con comercio de proximidad y también, en el caso de La Rambla, recuperar su fortaleza como eje cultural, con los teatros o los museos del centro de la ciudad", aseguró Collboni.
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