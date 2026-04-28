El primer curso de universidad será gratis en Aragón: estos son los anuncios de Azcón en su investidura

Como es habitual en todo debate de investidura, el presidente en funciones y candidato a la reelección, el popular Jorge Azcón, ha salpicado su discurso de anuncios -algunos nuevos, otros viejos- que guiarán su acción de Gobierno en los próximos cuatro años. Entre otras cuestiones, Azcón ha destacado que el primer curso de la universidad será gratuito en esta nueva legislatura, en un esfuerzo del Ejecutivo aragonés para fomentar el acceso a los estudios superiores.

"En esta nueva legislatura, vamos a implantar la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso universitario para el alumnado aragonés que haya realizado la prueba de acceso a la universidad en Aragón", ha declarado Azcón, que también ha avanzado que los alumnos del resto de cursos tendrán derecho a la primera matrícula gratuita "siempre y cuando acrediten el cumplimiento de ciertos requisitos".

Gratuidad de la Educación Infantil de 0-3 años

También en el ámbito educativo, Azcón ha recuperado una de sus promesas electorales y de la recta final de su último gobierno, la gratuidad de la etapa 0-3 años en la Educación infantil, "que se pondrá en marcha a lo largo de los próximos cuatro años de forma progresiva", ha defendido. También ha anunciado que se aumentarán las deducciones fiscales "para las clases de refuerzo que pagan muchas familias aragonesas".

En el ámbito del empleo, el Ejecutivo del PP y Vox se compromete a extender algunas bonificaciones que se venían aplicando a los trabajadores autónomos. "Vamos a garantizar la cuota cero para nuevos autónomos y microempresas durante los primeros 12 meses. Y el objetivo es que esta cuota cero se vaya ampliando hasta los primeros 24 meses a través de una compensación autonómica", ha defendido el aspirante a la reelección, que ha recordado otra promesa electoral, como la protección en caso de enfermedad, "bonificando dos meses de cuota en situaciones de baja médica".

Por otro lado, ha defendido Azcón, se está elaborando un nuevo Plan de Carreteras hasta 2040, y ha sacado pecho de la ejecución del plan extraordinario que impulsó el cuatripartito hace dos legislaturas.

El impulso a la vivienda

El acceso a al vivienda sigue siendo el principal problema de los españoles y aragoneses, y el Gobierno de Aragón se propone "impulsar 4.000 viviendas en la legislatura", tal y como recoge el pacto PP-Vox y tal y como ha reiterado Azcón en su debate de investidura.

Como recoge el pacto con Vox, Azcón ha recordado que impulsarán medidas fiscales, "como una bajada generalizada del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para adquisición de primera vivienda". En concreto, este impuesto se bonificará "para que jóvenes de hasta 36 años y colectivos como personas discapacidad, víctimas de violencia contra la mujer o familias numerosas en el medio rural, puedan acceder a primeras viviendas de hasta 225.000 euros".

Además, se compromete a fomentar la rehabilitación de inmuebles destinados al alquiler asequible con deducciones autonómicas del IRPF.