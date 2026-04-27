Sáenz de Santamaría, sobre si el CNI participó en la Kitchen: "No, en absoluto no"

La exvicepresidenta y exministra de la Presidencia del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría, y de cuyo cargo dependía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha negado de plano que estuviera al tanto de que el espionaje español hubiera participado en el caso Kitchen sobre el presunto espionaje y acoso al extesorero del PP Luis Bárcenas: "No, en absoluto no", ha zanjado esta exdirigente del PP, quien antes había sido interrumpida en su respuesta por el fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, quien consideraba que la pregunta realizada por el letrado de Podemos, Gorka Vellé, podía ser material clasificada.

Al ser interpelada la exvicepresidenta sobre si tuvo conocimiento de la operación parapolicial, ha respondido: "Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de Gobierno". Su testimonio, que ha durado un cuarto de hora, ha sido protagonizado por sus continuas negativas y por la falta de memoria ante las preguntas de los abogados de las acusaciones populares. "No la recuerdo", ha reiterado en varias ocasiones.

Por su parte el senador del PP Javier Arenas, que ha declarado por videoconferencia desde el Senado, también ha negado estar al tanto de la intención del clan policial presuntamente liderado por el comisario José Manuel Villarejo de destruir unas supuestas grabaciones que se habrían realizado, según declaró Bárcenas, al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a sí mismo: "Nunca tuve conocimiento de esa grabación, si existió fue sin mi aprobación y sin mi conocimiento, [...] y no me provocó ninguna intranquilidad que pudiera existir la grabación", ha completado, para después decir que tampoco en el partido había una preocupación sobre este hecho.

Guillermo Bárcenas

Previamente, ha sido el turno de Guillermo Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, quien ha asegurado en el juicio del caso Kitchen que su padre fue objeto de una "actitud muy hostil" cuando permaneció preso de manera provisional en la cárcel de Soto del Real. Mientras tanto, su madre Rosalía Iglesias y él, ha completado, fueron objeto de seguimientos: "Había motoristas que nos seguían y que llevaban una cámara en el casco", ha completado, para después explicar, al iguyal que hizo su madre, que pensaban que se trataba de periodistas.

El hijo de Luis Bárcenas, Guillermo Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional / Fernando Sánchez - Europa Press / Europa Press

Asimismo, el cantante del grupo Taburete ha recordado en su declaración como testigo que su padre le llegó a contar, aunque sin muchos detalles, que disponía de una grabación de una conversación que habría tenido lugar en el despacho de Rajoy, en la que aparecían juntos el expresidente del Gobierno y el exministro del PP Javier Arenas.

Este testimonio difiere del prestado por el extesorero del PP, quien dijo que en realidad ieran tres grabaciones, una que se habría realizado a sí mismo, otra a Rajoy y una tercera al senador andaluz. Por eso, en su turno, el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, se interesó por esta supuesta contradicción, e insistió en preguntar si la grabación "¿era conjunta entre Arenas y el señor Mariano Rajoy?, ¿eso es lo que le contó su padre?". A lo que Guillermo Bárcenas respondió de forma afirmativa: "Eso es lo que me contó mi padre, que estaban presentes esas dos personas", en alusión a Rajoy y Arenas.

Secretario de Estado

El vástago de los Bárcenas-Iglesias ha sido el primero en declarar en la decimoprimera sesión del juicio del caso Kitchen contra la cúpula del Ministerio del Interior encabezado por Jorge Fernández Díaz. Después ha intervenido el jefe de gabinete del Secretario de Estado del Ministerio del Interior en 2014 Jorge Sanchís Bordetas, quien no ha recordado los mensajes que se intercambió con el ex secretario de Estado Francisco Martínez, uno de los diez acusados.

Sin embargo, el abogado de Podemos le ha enseñado los correos que se intercambió con el que fuera número dos del Ministerio del Interior tras la detención del comisario José Manuel Villarejo, el 3 de noviembre de 2017. Solo en ese momento Sanchís Bordetas ha recordado que en efecto se trataba de una información relevante, y que por eso se la envió a Martínez "y más gente". En ese momento Francisco Martínez ya no tenía ningún cargo en el Ministerio, cuyo titular era Juan Ignacio Zoido. "No es nada bueno", le contestó el acusado.