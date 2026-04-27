Jordi Pujol Ferrusola: "Me dedicaba a la información privilegiada cuando no se hacía"

Una vez que el tribunal ha adoptado una decisión sobre el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, el primer acusado en declarar ha sido su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que es quien se enfrenta a la mayor petición de pena, 29 años de prisión. En él se ha centrado buena parte del juicio que comenzó en noviembre en la Audiencia Nacional, ya que las acusaciones contra la familia residen, sobre todo, en determinar si los trabajos de asesoramiento por los que cobró cantidades millonarias fueron reales o simulados para justificar el cobro de comisiones ilegales pagadas por empresas para resultar adjudicatarias de obra pública.

El primogénito del exmandatario ha asegurado que sus labores de asesoramiento eran reales y consistían en “dedicarse a obtener información privilegiada en un momento en que no se hacía”. Incluso, al defender su intermediación en la refinería de Repsol en Cartagena, ha dicho que se dirigieron a él porque sabían que se “dedicaba al lobby”, lo que le permitió conocer la intención de la petrolera de ampliar el centro murciano antes de que se hiciera pública.

“Si digo una catalanada, discúlpenme”. Así ha empezado Jordi Pujol Ferrusola su declaración ante el tribunal. El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha ido al grano: “¿Cuándo tuvo usted conocimiento de los fondos de Andorra?”. El acusado ha explicado que supo “vagamente” en 1976 o 1977 de la existencia de fondos en el extranjero, cuando su abuelo, Florenci Pujol, le comentó que “no nos preocupáramos, que no nos faltaría nada”.

Eso sí, ha precisado que no tuvo conocimiento exacto de ello mientras su padre era presidente de la Generalitat ni conoció el origen del dinero. Se enteró, según su versión, años después, tras el fallecimiento de su abuelo Florenci Pujol, en 1980. Fue en una reunión celebrada en 1990 en la que participaron todos los hermanos, su madre, Marta Ferrusola, y Joaquim Pujol, que era quien hasta entonces había gestionado los fondos de la familia en el extranjero. Su padre no estaba en ese encuentro, ha precisado. “Fue una orden de Joaquim Pujol”, que hasta ese momento se había encargado de controlar esos depósitos en el extranjero.

"El abuelo no confiaba en el país"

Joaquim Pujol le dijo en esa reunión que fuera a la Banca Reig y que allí le darían instrucciones sobre los fondos. Se reunió, incluso, con Òscar Reig, uno de los propietarios de la entidad bancaria. Jordi Pujol Ferrusola ha asegurado que este banquero fue quien le explicó en qué consistía el legado y le aconsejó sobre las personas que podían ayudarle a gestionar el dinero: 110 millones de pesetas —unos 601.000 euros— y 390 millones de pesetas —unos 2,3 millones de euros— en títulos.

Según el primogénito del expresidente, les dijeron a él y a sus hermanos que el abuelo había dejado ese dinero a la familia porque “no confiaba en el país” ni en “la actividad política de mi padre”, entonces presidente de la Generalitat. Incluso ha recordado que su abuelo Florenci y el padre de su madre le enseñaron los caminos para escapar a Francia si en Catalunya las cosas se ponían mal. Jordi Pujol Ferrusola ha aclarado que ese legado no figura en la herencia de su abuelo porque eran “fondos opacos” y no declarados a Hacienda.

En este sentido, ha relatado que le enseñaron una carta personal dirigida a su madre, la fallecida Marta Ferrusola, en la que su abuelo explicaba la existencia de esos fondos en el extranjero, pero ha subrayado que en esa misiva “faltan páginas”. El primogénito ha querido dejar claro que ninguno de los hermanos tuvo “dependencia” del dinero depositado en Andorra. Además, ha detallado que fue decisión de su padre, el expresidente, confesar en julio de 2014 la existencia de esos fondos en el extranjero y que el motivo tampoco fue la denuncia presentada por la que entonces era su pareja, Vicky Álvarez.

Los negocios del primogénito

Pujol Ferrusola ha admitido que tuvo dinero en el extranjero, como en México, pero ha asegurado que sus cuentas “son transparentes” y que utilizó sus empresas en España, también gestionadas, según él, por su exmujer, la acusada Mercè Gironès, para facturar determinados servicios. Ha recalcado que hizo negocios en el extranjero porque la situación en España no era buena y que volvió después de que el expresidente del Gobierno José María Aznar pronunciara la famosa frase: “España va bien”.

El fiscal le ha ido preguntando, uno a uno, por los distintos cobros percibidos por sus empresas. Entre ellos, por el más de un millón de euros que recibió Ibadesa entre los años 1997 y 1998, un cobro que ha relacionado con fondos de ayuda al desarrollo, porque él gestionó varios de ellos y se le “pagó la minuta correspondiente”. A la pregunta de si su padre conocía al propietario de Copisa, Josep Cornadó, el acusado ha respondido: “Mi padre no solo conocía a los constructores, sino que conocía a todo el mundo. Era su fuerte: conocer a todo el mundo”.

Durante el interrogatorio, el fiscal le ha hecho ver que no tienen ningún documento ni prueba que acredite los trabajos, a lo que el primogénito respondió: “Como de otras cosas que me ha dicho, pero se han hecho: se han hecho las operaciones, las facturas y los servicios”. A la hora de justificar por qué cobró de una determinada empresa y el acusado explicar que puso en contacto al vendedor de la entidad y al comprador, que “pese a ser del mismo sector, no se conocían”, el representante del ministerio público le preguntó por sus nombres. “No lo voy a decir porque cada vez que digo el nombre de algo, esto es una trituradora y se destroza a todo el mundo. Es tremendo. Llevamos 15 años de trituradora”. Pujol Ferrusola ha justificado los servicios facturados por diferentes labores, según él, de intermediación. "Cobraba por servicio realidado", ha subrayado varias veces.