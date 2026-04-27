Jordi Pujol, exonerado: las claves de la decisión del tribunal y de lo que puede aclarar (o no) la sentencia

El juicio al expresidente catalán Jordi Pujol y sus hijos comenzó el pasado mes de noviembre con una incógnita: ¿estaría en condiciones el exmandatario de someterse a un juicio y responder penalmente por los hechos que se le atribuían? La duda ha sido disipada este lunes después de hacerle un nuevo examen médico por uno de los forenses de la Audiencia Nacional y, sobre todo, poder realizarle el tribunal directamente una serie de preguntas, sencillas, con las que los jueces han podido hacerse una idea real de su estado. Pero ¿qué significa para el juicio que ya está llegando a su fin que Jordi Pujol Soley quede exonerado? Estas son las principales claves:

La Real Academia Española define exonerar como "aliviar, descargar de peso u obligación" y como sinónimos incluye: "eximir, dispensar, descargar, librar". En la práctica es equivalente a una absolución, solo que se puede decretar en cualquier momento, como ha ocurrido en este juicio, sin necesidad de esperar a una sentencia. De hecho, en 2021 la esposa del expresidente catalán, la ya fallecida Marta Ferrusola, también quedó exonerada "por demencia sobrevenida", dado que se entendió, como ahora con Pujol Ferrusola, que las condiciones cognitivas que presentaba la hacían incapaz de poder defenderse de las acusaciones que pesaban en su contra. Es la misma conclusión a la que se ha llegado ahora solo que esta vez ha sido cuando el juicio está cerca de concluir.

Para llegar a esta conclusión, el tribunal presidido por José Ricardo de Prada ha procedido a hacer venir a Madrid a Jordi Pujol Soley para someterle a un nuevo examen médico, durante el que se le ha tomado la tensión y se han practicado las pruebas que el forense de la Audiencia Nacional ha considerado necesarias para poder pronunciarse, pero, además, los magistrados le han hecho varias preguntas sencillas, entre las que figuraban los años en que presidió la Generalitat y quién le acompañaba, que era su hijo Pere. A la vista de sus respuestas, el tribunal ha acabado de descartar la posibilidad de que el expresidente fuera juzgado.

Al comenzar la vista oral, el presidente De Prada ha explicado que "la conclusión" alcanzada ha sido "la imposibilidad" de que Pujol Soley permaneciera "con plenitud de conocimiento y capacidad en este juicio", por lo que quedaba "expulsado" o "fuera del procedimiento". Aunque los argumentos concretos de la medida acordada se darán a conocer en la correspondiente sentencia, ha adelantado que la decisión se ha tomado en función "de los informes médicos emitidos con anterioridad y del último informe médico", así como del "contacto personal, imprescindible", que ha realizado el tribunal, que ha querido precisar que es quien "debe tomar la decisión". Es decir, los informes forenses son "elementos técnicos" que ayudan los magistrados a tomar la mejor decisión, pero solo les corresponde a ellos determinar si alguien puede ser o no juzgado.

Será en la propia sentencia del caso Pujol en la que el tribunal explicará con detalle los problemas cognitivos que ha detectado en el expresidente catalán, de 95 años, y por los que ha decidido dejarle fuera del juicio. De esa forma, las referencias que la resolución que dictará el tribunal una vez concluya la vista oral sobre el expresidente catalán serán las necesarias para fundamentar la condena o absolución de sus siete hijos. Es decir, que no tendrá que pronunciarse sobre si cometió o no los delitos que le atribuía el fiscal, porque a él ya no se le juzga, sino pronunciarse sobre los que se atribuyen a sus hijos.

El principal acusado sigue siendo su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, quien se enfrenta a la mayor petición de pena, 29 años de prisión; le sigue su exesposa, Mercè Gironès (17 años), y su hermano Josep (14 años de prisión). El fiscal pide para el resto de los hermanos Pujol Ferrusola una pena de ocho años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. En principio está previsto que declaren ante el tribunal en ese orden, que es el que marcó el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo en su escrito de acusación.

Para que el tribunal dicte la sentencia aún queda. Primero tiene que concluir el juicio, lo que en principio está previsto para semana del 11 de mayo, aunque no sería extraño que el calendario se alargue, ya que todavía tienen que declarar todos los acusados, los siete hermanos Pujol Ferrusola, y los nueve empresarios con los que comparten banquillo. Después tanto el fiscal como los abogados del Estado y las defensas deberán elevar a definitivas sus conclusiones provisionales o modificarlas y defender su petición en sus informes finales.