Javier Vendrell Camacho

Ayuso presume de un Madrid "indómito ante el terror" pese al "yugo" del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó este sábado en España el principio de “ley y orden”, tanto en el ámbito legislativo como en el de la convivencia, y lanzó un mensaje en medio del debate sobre la “prioridad nacional” incluida en los pactos entre PP y Vox en Aragón y Extremadura: “Una cosa es defender a los españoles y otra crear odio al extranjero”. Más información