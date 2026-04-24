Tribunales
Mouliaá da plantón y no acude al juzgado para responder por la denuncia por calumnias que le planteó Errejón
La actriz Elisa Mouliaá no se ha presentado este viernes ante el juez Arturo Zamarriego, por el delito de calumnias que le imputa el exportavoz parlamentario de Sumar Iñigo Errejón.
El exdiputado presentó una querella contra la mujer que le denunció por abuso sexual. Ante los intentos, según Errejón, de Mouliaá de torpedear este procedimiento, el expolíticó llegó a pedir al juez que adoptase "las medidas oportunas para hacerla comparecer judicialmente el próximo día 24, "incluso de forma coercitiva, si fuera necesario, a la vista de las expresas y públicas intenciones de la querellada de no comparecer al llamamiento judicial de esa fecha ni de cualquier otra que señale este órgano".
Finalmente, la actriz no ha acudido a los juzgados en Plaza de Castilla donde estaba citada por el juez, que mantuvo su citación pese a la suspención que ella reclamó. En los últimos días, Mouliaá optó por designar a una nueva abogada, Elena Vázquez, que pidió el archivo de la causa al considerar que no hay delito porque no hubo "falsedad consciente, ni ánimo de difamar".
Por su parte, Errejón, a su llegada a los tribubales, pidió que la justicia haga a Mouliaá "responder por tantas mentiras y difamaciones". Según Europa Press, el expolítico compartió a los periodistas su deseo de "justicia", y que esto que demanda "suceda más pronto que tarde", afirmó.
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