CASO MONTORO
El juez del caso Montoro arranca los interrogatorios de los investigados sin citar al exministro de Hacienda ni a los otros cabecillas
El instructor llama a declarar a responsables de las empresas gasísticas a los que acusa de contratar a la firma Equipo Económico para promover modificaciones legales que les beneficiaban
El juez de Tarragona que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha citado entre el 30 de abril y el 12 de mayo a los primeros ocho investigados en la causa después de que levantara el secreto el pasado mes de julio. Así consta en una providencia de 21 de abril, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que el magistrado no incluye al exministro Cristóbal Montoro ni al resto de responsables de la empresa Equipo Económico.
Entre los citados se encuentran los directivos de Messer Ibérica Karl Andrea Hauck y Rubén Folgado, que comparecerán el 30 de abril, y que fueron señalados como los autores de una cadena de correos electrónicos que les implican en la trama. En el caso de Folgado, este llega a reconocer que para obtener un beneficio en un impuesto "la vía más directa, como siempre, es pagar al equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".
El objetivo que tenían, según el juez Rus, era lograr una modificación legislativa con la finalidad de obtener una rebaja en el impuesto especial sobre electricidad". Folgado, ahora director general de Messer Ibérica, nombrado el 11 de junio de 2025, es miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio Alemana para España.
Karl Andrea Hauck
En un correo electrónico interceptado por los cuerpos policiales, fechado el 5 de diciembre de 2012, a la 1.30 horas, Karl Andrea Hauck, entonces director general de la empresa Messer Ibérica, remite un mensaje al que era su director técnico, Ruben Folgado (ahora es director general de la firma), ambos imputados por el juez, en que bajo el epígrafe de "oferta de Equipo Económico", se escriben: "Es el tema del impuesto y está consensuado con AFGIM (Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales) para todas las gasistas españolas", concreta el email. Después precisa que si es "el tema de AFGIM la respuesta es positiva", pero que "en caso contrario" hay que "consensuar" con Montoro.
Los otros seis citados son Patrick Emmanuel Marcel Jozon (8 de mayo); Teresa Rasero Guerrero (8 de mayo), Jorge Pedrazuela Prieto (8 de mayo), Eduardo Gil Elejoste (12 de mayo), Carlos Romero Moreno (12 de mayo) y Jacobina Escamez Esteve (12 de mayo).
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