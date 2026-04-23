Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP

El expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy ha declarado en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Luis Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP, como dijo el extesorero en la vista oral.

Sin embargo, en el sumario hay numerosas anotaciones y grabaciones que apuntan a que la Kitchen se creó para 'salvar' a Mariano Rajoy de su supuesta implicación en el caso Gürtel. El propio Luis Bárcenas en su declaración en el juicio reconoció que le habían sido sustraído un pendrive con grabaciones a Rajoy y al 'popular' Javier Arenas. Las agendas de Villarejo evidencian que la trama parapolicial se alarmó por la existencia de estos audios. Por eso habrían creado "un gabinete de crisis" y le dieron "al tarro" para tratar de conseguir las grabaciones y destruirlas.

Este jueves, además del expresidente del Gobierno está citada como testigo la que fuera su 'número dos' en el PP, ex ministra de Defensa y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. El juez que instruyó el caso en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no vio indicios suficientes para acusarles.

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Asimismo, comparecerán como testigos el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, los ex secretarios de Estado José Antonio Nieto e Ignacio Ulloa Rubio, y el que fuera jefe de gabinte de María Dolores de Cospedal en el Gobierno castellanomanchego, José Luis Ortiz.