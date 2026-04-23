Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

Este jueves también está citada como testigo y deberá explicar el motivo de sus acreditadas reuniones en esas fechas en la sede del PP con el excomisiario José Villarejo, de las que ya negó en instrucción que tuvieran relación alguna con Kitchen.

No obstante, al igual que ha ocurrido en la jornada de este miércoles con su exmarido Ignacio López del Hierro -que también estuvo imputado-, la presidenta del tribunal le comunicará que si bien está obligada a decir verdad en su condición de testigo so pena de incurrir en falso testimonio, al haber sido archivada su imputación de forma provisional, puede negarse a responder a las preguntas que puedan incriminarla y con ello provocar la reapertura del proceso para ella.