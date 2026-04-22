PP y Vox chocan en el Congreso por la "prioridad nacional" mientras Guardiola es investida tras aceptarla en Extremadura

Cualquiera que escuchase en el pleno parlamentario de este miércoles debatir a los diputados Carmen Navarro, del Grupo Popular, e Ignacio Hoces, de Vox, y no tuviese mayor información, pensaría que sus dos formaciones políticas no acaban de firmar un pacto de gobierno, en Extremadura, que incluye un amplio apartado en materia migratoria, y que tampoco están ultimando otro en el mismo sentido en Aragón. Mucho más si supiese de las bambalinas de la moción de Vox que se discutía en el hemiciclo, defendiendo el concepto de "prioridad nacional" que se incluye en el pacto que hará de nuevo a María Guardiola presidenta extremeña. El Partido Popular (PP) intentó enmendarla, pero los de Santiago Abascal no aceptaron la modificación, y tampoco votar por puntos la moción, para que los populares pudieran expresar sus matices. Como resultado, el voto negativo de los de Alberto Núñez Feijóo al que vuelve a ser su socio en los gobiernos autonómicos.

En su defensa de la moción, Hoces proclamó que "millones de españoles se sienten extraños en sus propios barrios", denunció una "anarquía migratoria impulsada desde el poder, que pagan quienes sostienen la nación", e incluso justificó y elogió a los aficionados de la selección española que un reciente partido amistoso del equipo nacional con Egipto gritaron "musulmán el que no bote". A su juicio, unos "jóvenes patriotas que defienden su identidad".

Navarro, por su parte, que dedicó la mayor parte de su intervención a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, incluso por cuestiones ajenas a la cuestión que se trataba, le espetó al parlamentario de la extrema derecha que "el marco infranqueable es la Constitución, la ley y el Estado de derecho". Además, la diputada del primer partido de la oposición le replicó: "Señoría, no es filosofía, es la literalidad del acuerdo en Extremadura", afirmó blandiendo un folio con la enmienda de su grupo. Navarro presumió de representar a un partido "fiable" que en materia migratoria "piensa en las personas, y no en el rédito electoral".

"Transformación acelerada de España"

El debate, al que luego siguieron varios portavoces de la izquierda arremetiendo contra la moción por "racista", como a su juicio es también el acuerdo en Extremadura, se celebró mientras ambos partidos cerraban los flecos del acuerdo en Aragón, apenas horas después de que el propio Abascal dijese en una entrevista en Antena 3 que estaba "cerca" de cerrarse.

Tanto Hoces como Navarro hicieron referencia al acuerdo en Extremadura, conocido la semana pasada. El parlamentario de Vox aseguró que el incremento exponencial de la población inmigrante "no es una evolución natural del pueblo español, sino que es una transformación acelerada de España y de nuestro propio estar y parecer. Como en Vox es habitual, su diputado vinculó el fenómeno migratorio a la inseguridad en las calles y a un "colapso del estado del bienestar, como por ejemplo en Sanidad, con listas de espera interminables", sin olvidar la carestía de vivienda, a juicio de Vox también achacable a la inmigración. "Prioridad nacional no es xenofobia, sino que es una exigencia irrenunciable de la justicia social y una responsabilidad política", sentenció.

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Hoces, dirigiéndose a la bancada popular, les advirtió de su pretensión de reformar la ley de extranjería para acabar, dijo, con la figura del arraigo, que no dudó en tildar de "coladero de entrada, que además impide la expulsión del inmigrante y el delincuente". El diputado, además, aseveró que seguirán con ese concepto, el de "prioridad nacional", en el resto de los acuerdos autonómicos con el PP.