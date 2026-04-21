Un segundo notario declara que vio los mensajes que implican en Kitchen a Fernández Díaz, pero que él "no acreditó su procedencia"

El notario Alberto Vela Rubio-Navarro ha reconocido en el juicio de Kitchen que no puede acreditar que los mensajes que según Francisco Martínez procedían de Jorge Fernández Díaz --y que le implican en el espionaje contra el extesorero del PP Luis Bárcenas-- eran realmente del teléfono del exministro del Interior: "Yo nunca puedo acreditar esa procedencia", ha declarado, para después confirmar que el acta notarial que redactó solo indica que el ex secretario de Estado le comentó que Fernández Díaz le había enviado esos mensajes.

Sin embargo, el notario ha insistido en que plasmó la documentación que le entregó Martínez, incluidos varios pantallazos, que él mismo pudo ver. Y luego transcribió los mensajes que constaban en el terminal: "Accedo al terminal y los compruebo, y hago una comprobación del contacto. En el acta de presencia no nos podemos extender en conocimientos periciales", ha defendido el notario, para después completar: "Cojo el terminal, veo quien es el contacto y dejo constancia de los mensajes que él [Francisco Martínez] me pide".

Segundo notario

De esta forma, este es el segundo fedatario público que ha realizado esta puntualización, pues Enrique A. Franch Quiralte también admitió que redactó "un acta de manifestación", pues no pudo comprobar que el mensaje estuviera asociado al teléfono de Fernández Díaz. "Lo que manifiesta Francisco [Martínez] es que eso es un número corporativo asociado a otro número, pero no tengo ni idea", ha reconocido, para después completar: "Yo no voy más allá".

La presidenta del tribunal de Kitchen, Teresa Palacios, ha obligado al notario amigo de la universidad de Martínez a explicar su actuación ante las reticencias a declarar, pues fue exhonerado de un delito de revelación de secretos tras ser acusado en un primer momento de haber alertado al ex secretario de Estado de Seguridad de que se le estaba investigando por el acoso al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas: "Usted tiene que contestar", ha reaccionado la magistrada al escuchar que el notario ponía reparos a responder el fiscal, pues los hechos "ya habian sido objeto de sobreseimiento libre el 7 de junio de 2022, eso ya fue objeto de una investigación".

Fondos reservados

También ha declarado el agente de Policía José Manuel Benavides, que fue secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional entre 2006 y septiembre de 2013. Al ser interpelado sobre el pago de fondos reservados, este agente jubilado ha negado haberlos abonado al comisario José Manuel Villarejo, a quien sí pagó gastos de viaje.

Por otra parte, este jueves comparecerán en el juicio de Kitchen, también como testigos, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.