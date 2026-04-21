Sánchez se ofrece a los gigantes de las renovables en plena crisis: "España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables"

El mundo se enfrenta a una nueva crisis energética por la convulsión provocada por la guerra en Oriente Medio. La escalada en una región tan sensible para la energía con implicaciones a escala global ha vuelto evidenciar el papel central que siguen jugando el petróleo y el gas natural, y también los problemas que se derivan de seguir dependiendo de los combustibles fósiles. En este escenario, España se reivindica como potencia de las energías renovables y se ofrece a los grandes grupos energéticos en plena crisis como destino para sus inversiones.

“España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables”, ha sentenciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la apertura de la gran cumbre de la patronal eólica europea WindEurope, que se celebra esta semana en Madrid. Tras las convulsiones energéticas que han provocado en los últimos años la invasión de Ucrania y ahora la guerra en Oriente Medio, Sánchez ha alertado de la exposición de Europa a los shocks geopolíticos y a su impacto en los precios de la energía. “Tenemos que ser sinceros. Esto es algo que va a seguir pasando mientras sigamos dependiendo de los combustibles fósiles”.

“La guerra con Irán ha sido la última advertencia, con la pérdida de 10 millones de barriles de petróleo al día repito (…) No estamos hablando de cuellos de botella, estamos hablando de sogas que nos ponen al cuello”, ha subrayado el presidente ante un auditorio repleto de empresarios del sector de la energía eólica. “La situación global no nos deja margen para la duda. Nos enfrentamos a una elección muy clara. O turbinas o turbulencias”. Sánchez ha reivindicado la apuesta de su Gobierno por la transición energética y por dar facilidades al despliegue de nuevas renovables como parte de un modelo que permite a la vez descarbonizar la economía e impulsar su crecimiento. “España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables”, ha sentenciado.

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