TENSIÓN EN VOX
Ortega Smith demanda a la cúpula de Vox por vulneración de derechos: "Se les está acabando el negociete"
El portavoz en Madrid solicita medidas cautelares para frenar el "intento de expulsión" del partido, que atribuye a "cuatro individuos" que quieren expulsar a "testigos incómodos"
Europa Press
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha interpuesto ante los Tribunales de Instancia de Madrid una demanda por presunta vulneración de sus derechos fundamentales contra la cúpula de su partido, con el objetivo de que la "arbitrariedad" que supone su "intento de expulsión" del mismo "no se logre".
En declaraciones a los medios frente al Tribunal Supremo, ha señalado que la demanda incorpora además la petición de medidas cautelares. "Le confirmo que acaba de ser presentada en los Tribunales de Instancia de Madrid una demanda por vulneración de derechos fundamentales, con petición de medidas cautelares para lograr que esa arbitrariedad que supone el intento de expulsión del partido no se logre", ha señalado.
Ayer, Ortega puso el foco en una "cúpula de cuatro individuos a la que se les está acabando el negociete" y que han decidido expulsar a "testigos incómodos". A esos "cuatro que no representan este proyecto político" les ha advertido que "han chocado contra un muro".
En cuanto a la situación dentro del grupo municipal, Ortega quiso además dejar claro que el portavoz sigue siendo él. "Y lo seguiré siendo, salvo que el Ayuntamiento decida lo contrario, y en su caso los tribunales, que son quienes tendrán la última palabra", indicó a la prensa.
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