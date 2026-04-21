Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Bárcenas, Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

La declaración del notario y la del agente de Policía José Manuel Benavides, que fue secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) entre 2006 y septiembre de 2013, están previstas para este martes por la tarde, dos días antes de la presencia en el juicio, también como testigos, del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.

El testimonio de Rajoy se producirá después de que Bárcenas asegurara que ordenó a un preso que borrara una grabación en la que había comunicado al expresidente del Gobierno que el partido disponía de una caja 'b' y que le entregaba el dinero sobrante.