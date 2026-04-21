El jefe de la UDEF que investigó Gürtel niega que le informaran de la operación de Villarejo contra Bárcenas: "Nada sabíamos"

El comisario jefe de la UDEF Manuel Vázquez López, que en 2013 era el superior del inspector de Policía que investigó la Gürtel, Manuel Morocho, ha negado este martes en el juicio de la Kitchen que le hubieran informado de la operación parapolicial que lideró el comisario José Manuel Villarejo contra el extesorero del PP Luis Bárcenas. "Nada sabíamos".

Tampoco la UDEF reclamó, ha continuado, que la Dirección Adjunta Operativa (DAO), entonces liderada por el comisario Eugenio Pino, le prestara ninguna ayuda a su unidad, que lideraba el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para investigar el caso Gürtel, en el que estaba imputado el extesorero del PP.

Luis Bárcenas. Juicio del caso kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

En el mismo sentido, no se le dio cuenta de este supuesto apoyo, como lo considera la defensa de Villarejo: "No se nos notificó nada", ha insistido Vázquez López, quien después también negó que se le diera información de que el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, estaba facilitando información sobre el extesorero del PP.

Rosalía Iglesias

Y al ser preguntado sobre los seguimientos que realizó la Kitchen a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, el comisario jefe de la UDEF en 2013 ha especificado: "La única noticia que puede concordar con lo que estamos tratando es que cuando toma posesión en octubre de 2013 el comisario general de Policía Judicial [José Santiago Sánchez Aparicio] este me comenta un día si sabíamos algo de una operación de Inteligencia que llevaba la DAO en el entorno de Bárcenas y yo le contesto que no".

En este sentido negó que él, como jefe de la UDEF, la unidad que llevó a cabo las pesquisas de Gürtel, supiera que la mujer de Bárcenas frecuentara un local o taller de pintura, que pudiera ser relevante para el caso: "No, no tuve conocimiento, yo no sé si el señor Morocho lo tenía y no le dio importancia, porque yo no me enteraba de todo", ha zanjado.

"No era relevante"

Al insistir el fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro para que le especificara cualquier otra información que hubiera tenido sobre el operativo parapolicial, Vázquez López ha recordado que el ahora comisario Andrés Gómez Gordo, uno de los diez acusados y que participó en la captación del chófer y en el pago de fondos reservados, le llegó a preguntar, sin especificar más datos, si era normal pagar "a un confidente", como le había pedido el DAO Eugenio Pino. "Yo le contesté que es normal que la Policía pague confidentes", ha afirmado, para después negar que conociera la identidad del confidente.

Cuando el comisario Andrés Gómez Gordo en 2015 incluyó en una base policial la existencia de una investigación a Bárcenas, la UDEF consideró que "la información no era relevante" para el caso Gürtel, ha continuado el comisario jefe.

Iglesias y López del Hierro

Este miércoles declaran en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional por Kitchen el letrado Javier Iglesias, que se reunió en 2013 con Bárcenas en prisión, y el empresario Ignacio López del Hierro, a quien Villarejo avisó, según las agendas del comisario, del "contacto" con el chófer Sergio Ríos.

Manuel Morocho. Juicio del caso kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

El pasado lunes, el abogado Javier Gómez de Liaño, que defendía a Bárcenas en 2013, aseguró en el juicio que el letrado Javier Iglesias se reunió con su cliente para ofrecerle "en nombre del PP [...] amortiguar" su estancia en la cárcel a cambio de que "rebajara la tensión" en relación con la contabilidad 'b' del partido.