Javier Hidalgo en el Supremo sobre el "préstamo" a Air Europa: "Aldama era un canal de comunicación con diferentes ministerios"

El juicio contra el exministro José Luis Ábalos en el tribunal Supremo ha contado en la sesión de la tarde de este martes con el testimonio de Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, que ha desligado a la esposa del Gobierno, Begoña Gómez, de lo que ha insistido en denominar "préstamo" para Air Europa por la crisis del covid. También ha manifestado que el empresario Víctor de Aldama, para quien se piden 7 años de cárcel como comisionista de la trama, formaba parte del equipo que participó, en nombre de la compañía, en la gestión del rescate, un equipo que era "muy amplio", según ha señalado.

Así, ha manifestado que Aldama era un canal de comunicación con "diferentes ministerios, no solo con Transportes", ya que llevaba la "parte institucional", ha manifestado. Más tarde, a preguntas del abogado de Aldama, José Antonio Choclán, el empresario ha insistido en que el comisionista era un mero "canal transmisor" por parte de la compañía.

En todo momento, Hidalgo se ha referido al rescate de 475 millones que obtuvo Air Europa como un "préstamo" que, según su testimonio, "estranguló a la compañía" y se aprobó ocho meses después "de dar 1.000 millones a Iberia sin preguntarle nada".

A lo largo del interrogatorio, el que fuera responsable de Air Europa ha reconocido, a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que contrató a Aldama para que les ayudara en la recuperación de la deuda que mantenía el Gobierno de Venezuela con la compañía. Preguntado sobre la pandemia 18.000 empleados y una facturación de 5.000 millones, la pandemia fue una "sangría". En todo momento, Hidalgo se ha referido al rescate de 475 millones que obtuvo Air Europa como un "préstamo" que, según su testimonio, "estranguló a la compañía" y se aprobó ocho meses después "de dar 1.000 millones a Iberia sin preguntarle nada".

Por otra parte, la nota de prensa que según la investigación realizó el Ministerio de Transportes sobre un rescate de la compañía "nunca se produjo", según el empresario. "No tengo constancia de ninguna nota oficial por parte del Gobierno", ha señalado el empresario a preguntas del fiscal.

Según su versión, la compañía solo quería un documento oficial, y este se produjo el 9 de septiembre por parte de SEPI, una vez el rescate ya estaba en marcha, para enseñar a los inversores extranjeros, y por eso estaba en inglés. Ha dicho no recordar ninguna reunión con el asesor de Ábalos, Koldo García. Durante su turno de interrogatorio, la defensa de Aldama, que ejerce el abogado José Antonio Choclán ha incidido en la existencia de la nota de prensa, cuyo contenido le reenvió Aldama mediante un mensaje, si bien Hidalgo ha insistido en que dicho texto no pasó de ser un mensaje que no se formalizó.

Acto de fe

"Yo tenía que reunirme con el Ministro de Transportes, pero quien tuvo más parte para el préstamo fue Economía a través de la SEPI", ha señalado el empresario a preguntas de la acusación popular, aludiendo a algunos mensajes que obran en el informe de la UCO sobre sus conversaciones con Aldama como "un acto de fe". En otro momento del interrogatorio, el empresario ha señalado que "nunca" ha comido con el ministro Ábalos. También ha reconocido que acudió junto a Aldama a una reunión con la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, en relación con una adjudicación en la alta velocidad que no le fue concedida.

Víctor de Aldama, empresario procesado en el caso Koldo / / E. P.

La Fiscalía Anticorrupción introduce en su escrito de acusación que cambio de la difusión por los medios de comunicación de dicha nota de prensa elaborada por el Ministerio de Transportes, "que beneficiaba a Air Europa tranquilizando a sus acreedores al transmitir a estos que aquella iba a obtener determinado respaldo financiero público", Ábalos podría haber obtenido el disfrute de un chalet vacacional en Marbella en agosto de 2020. El arrendamiento, que se elevó a 8.900 euros, habría sido formalizado por la exmujer de Koldo, Patricia Úriz.

Hidalgo ha sido preguntado por la acusación popular por un segundo contrato firmado entre Globalia y Aldama cuyo objeto "era muy amplio" y estaba relacionado con un plan de expansión hotelera. Fueron muchas reuniones la que realizó, me pareció una persona "muy inteligente y con perfil de empresario" y por ello le pagaba 10.000 euros al mes. Dicho contrato no se completó porque en noviembre del 2020 Aldama decidió irse.

Sorpresivamente, la acusación popular no ha preguntado a este testigo por lo dicho en anteriores sesiones por otra testigo, Leonor González Pano, que reconoció ante el tribunal que el que había sido su expareja Víctor le Aldama le contó que Koldo acudió al domicilio del propietario de Air Europa a recoger una bolsa de deporte que contenía 500.000 euros por el rescate de la compañía. Sí lo ha hecho la defensa de Koldo, ante lo que Hidalgo ha respondido negativamente, para añadir que tampoco sabía nada de un alojamiento vacacional en Marbella para Ábalos a cambio del rescate. Igualmente, ha negado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tuviera ninguna influencia en el rescate.

Teléfonos seguros

Antes que el empresario ha comparecido el guardia civil Rubén Villalba, que según la investigación fue el encargado de entregar a Koldo García y otros integrantes de la trama teléfonos "seguros" para sus comunicaciones, alguno de los cuales fue utilizado por el propio Ábalos. Desde el inicio de su comparecencia ha manifestado su derecho a acogerse a su derecho a no declarar, por estar investigado en la parte de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusan también a Villalba de cobrar de los integrantes de la trama a cambio de proteger a la presunta organización criminal. En siete años, según los investigadores, el agente y su esposa ingresaron en sus cuentas hasta 156.000 euros en metálico. Dado que Villalba ha renunciado a declarar, la defensa de Koldo García ha renunciado al último testigo de este martes, el también miembro de la Guardia Civil José Miguel Barbero Hernández.

Control de las mascarillas

Ha cerrado la sesión de la tarde Alejandro de las Alas Pumariño, que fue oficial mayor en el Ministerio de Transportes hasta que fue cesado por Óscar Puente. Este funcionario, que se encargaba del control de las mascarillas adquiridas en pandemia, ha relatado que Koldo García "exigió con una vehemencia absoluta" las llaves del almacén y que era "una persona muy impulsiva a la no se le podía decir que no". "Tenía mucha autoridad el señor Koldo", ha rematado.