Eduard Rivas
El PP, sobre la investigación al jefe de gabinete de Illa: "Koldo, Salazar, Chili... debería elegir mejores compañías"
Alejandro Fernández critica a Salvador Illa por la investigación a Eduard Rivas, jefe de gabinete del president, relacionada con subvenciones del Ayuntamiento de Esparraguera
Quim Bertomeu
El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha cargado este martes contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras conocerse que la justicia investiga a su jefe de gabinete, Eduard Rivas. Según ha publicado EL PERIÓDICO, el exalcalde de Esparraguera está en el punto de mira del juez porque bajo su mandato el Ayuntamiento de Esparraguera concedió subvenciones a una entidad de inserción laboral (FIL) que luego fueron presuntamente destinadas -en parte- a gastos privados por algunos de sus gestores.
Ante esta situación, el líder de los populares catalanes ha dicho que el president de la Generalitat debería seleccionar mejor a la gente de la que se rodea y ha recordado otros casos judiciales que afectan, en este caso, al PSOE. "Koldo, Salazar, Chili y ahora esto... lo que está claro es que Salvador Illa debería elegir mejores compañías...", ha escrito en la red social X.
El president de la Generalitat no tiene pensado tomar ninguna medida contra su colaborador. Fuentes del Govern ya han trasladado que mantienen "la plena confianza en su persona". Además, han añadido que Rivas es "el primer interesado en que se aclare" esta investigación cuanto antes de mejor, además de subrayar su "total disposición a colaborar en todo lo que sea necesario".
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