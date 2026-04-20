Acuerdo en Extremadura
El PP matiza las medidas pactadas con Vox sobre las ONG: "Cáritas puede estar tranquila"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que no se priorizará a ningún residente español sobre otro en el acceso a ayudas sociales, ante las dudas surgidas tras el acuerdo con Vox en Extremadura
El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, puso este lunes los puntos sobre las íes al acuerdo de coalición firmado con Vox en Extremadura, por el que María Guardiola volverá a ser investida esta misma semana presidenta de la Junta. En concreto, sobre la "prioridad nacional" que hasta en cuatro ocasiones menciona el acuerdo suscrito con la extrema derecha para decidir las ayudas sociales como el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social, y también sobre la reducción de ayudas a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que pudieran colaborar con la inmigración, dos de los aspectos del documento con el logotipo de ambos partidos que más polvareda han levantado.
Pata Tellado no hay caso. Pues según afirmó en la rueda de prensa semanal posterior a la reunión ordinaria del Comité de Dirección del PP, ni se priorizará a un español sobre otro residente que pueda tener acceso a una misma ayuda social, ni debe haber motivo de inquietud en las organizaciones sociales que trabajan en la ayuda al inmigrante, incluida la Iglesia.
"Caritas puede estar tranquila", sentenció a preguntas de los informadores. Requerido sobre si se podía extender esa afirmación a otra organización señera en el trabajo con los inmigrantes, como es el caso de Open Arms (siempre en el blanco de los ataques de los de Santiago Abascal), no se salió del guión, aunque evitó ser tan explícito: "El texto del acuerdo alcanzado con Vox se refiere a organizaciones que colaboren con la inmigración ilegal. Eso es colaborar con mafias que trafican con personas. Y eso tiene que acreditarse, vía judicial, por sentencia. Y por lo tanto, si una organización no gubernamental es condenada por colaborar con la inmigración ilegal, quedará excluida de las ayudas", sentenció.
Noticia en elaboración.
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