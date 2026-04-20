Montero acusa al PP de uso "partidista" de la comisión sobre la SEPI: "Estoy aquí como candidata del PSOE a Andalucía"

A menos de un mes de que se instalen las urnas en Andalucía, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, ha desfilado por los pasillos del Senado para comparecer en la comisión de investigación sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Hacienda. A las puertas de la comisión y una vez dentro, Montero ha denunciado el uso "partidista" de este órgano por parte del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y controla las citaciones y el calendario de las investigaciones.

"Por supuesto que estoy aquí como candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Es evidente que, si no fuera así, no estarían manejando este calendario", le ha espetado al senador del PP, Gerardo Camps, en su primera intervención. Tras una tensa hora de debate entre ambos, Montero ha repetido su acusación: "Estoy aquí porque soy la candidata del PSOE en Andalucía, porque ustedes han querido incorporar esta comisión a la precampaña con un interés partidista en Andalucía y no quieren que esté allí hablando de los problemas del señor Moreno Bonilla y esté aquí".

A lo largo del interrogatorio del senador conservador, la exvicepresidenta primera del Gobierno ha pedido amparo en varias ocasiones a la presidenta de la Mesa antes las preguntas de Camps, que desde el comienzo ha negado las acusaciones de Montero. "No es una cuestión política, es una cuestión legal. Está aquí por sus responsabilidades como exministra. [...] La ley no entiende de campañas, entiende de responsabilidades", le ha espetado Camps.

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En un punto, el senador del PP ha llegado a decirle que no estaba sentada en la comisión como candidata ni como "una cosa que nunca va a ser, presidenta de la Junta de Andalucía". Ya a las puertas de la comisión, Montero había dicho que el único interés de los populares no era otro "que quitarla de la campaña de Andalucía" e intentar "dibujar una imagen que no se corresponde con la realidad".