Ayuso entrega a María Corina Machado Machado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid entre la euforia de miles de venezolanos: "Pasarás a la Historia por ser la primera presidenta de Venezuela"

"Siento, aquí en Madrid, que esta tarde comienza nuestro retorno". Ese ha sido el impulso que se ha dado María Corina Machado esta tarde en la Real Casa de Correos en la recepción de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid que ha recogido "en nombre de cada uno de los ciudadanos de mi país dentro y fuera que han arriesgado su vida por la libertad". Ha sido, ha dicho la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, "un día que no olvidaremos nunca, probablemente el más feliz de la Comunidad de Madrid desde que soy presidenta.

Machado, ha vaticinado la presidenta madrileña, "pasará a la Historia por ser la primera presidenta de Venezuela".

De esa forma se ha completado en la Real Casa de Correos la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la fundadora del movimiento Vente Venezuela, una figura siempre elogiada por Ayuso, por su "incansable labor en defensa de la libertad". La presidenta madrileña ha decidido distinguirla con la condecoración más señalada de la región al tiempo que ha otorgado la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Edmundo González, a quien la oposición y diversos organismos internacionales consideran vencedor de las elecciones en el país del pasado 28 de julio de 2024.

González anunció ayer, a través de un mensaje en la red social X, que se encuentra hospitalizado y no acudiría al acto ni al posterior encuentro multitudinario en la plaza de la Puerta del Sol, "kilómetro cero de la libertad", como lo ha querido definir Ayuso. Ha sido su hija menor, Carolina, quien ha recogido la distinción en su nombre, y ha leído, emocionada, unas palabras escritas por él. "Venezolanos, reciban este reconocminto como merecen, es de ustedes", ha trasladado.

Al acto han acudido todos los miembros del Gobierno de Ayuso e integrantes del PP como el secretario general de la formación en Madrid, Alfonso Serrano, la diputada en el Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo, la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, o el portavoz en la Asamblea de Madrid Carlos Díaz-Pache, así como figuras del exilio venezolano en España, entre ellos el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, Magallí Meda, Carlos Blanco, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, José Antonio Vega, Juan Pablo García, María Gabriela Olavarría o Tomás Arias.

Machado recoge la medalla tras haber recibido ayer de manos del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro de la Ciudad de Madrid. Durante la jornada del viernes, también mantuvo encuentros con los líderes del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal. La cabeza de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 llega a España tras haberse reunido con el presidente francés, Emmanuel Macron, y los primeros ministros de Países Bajos, Rob Jetten, e Italia, Giorgia Meloni.

Ha rehusado, en cambio, mantener algún encuentro con Pedro Sánchez, algo, ha considerado, que "no es conveniente", máxime cuando su paso por Madrid coincidía con la IV Reunión en Defensa de la Democracia, con presencia, además de Sánchez, de mandatarios como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum o el colombiano Gustavo Petro, entre otros.

Así lo ha hecho saber en una prolongada rueda de prensa de cerca de dos horas esta mañana en la que también ha asegurado que Venezuela está ya preparada para unas elecciones tras la captura por parte de EEUU de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, si bien no ha podido dar un calendario para un proceso electoral en gran medida dependiente de lo que decida la Casa Blanca ni ha confirmado una fecha para su retorno al país, tras siete meses de su salida, de forma clandestina, para recoger en Oslo el Premio Nobel.

Sí ha tenido en esa rueda de prensa palabras para los venezolanos en el exilio, hoy reunidos en la Puerta del Sol para celebrar su presencia en el acto central de su paso por la capital, a quienes se ha referido como "uno de los activos más importantes" de Venezuela de cara a su retorno sobre los que la Historia tendrá "un reconocimiento monumental".

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Tras recoger la Medalla, Machado y Ayuso se han asomado al balcón principal de la Real Casa de Correos, desde donde ha saludado a los miles de compatriotas congregadosantes de dirigirse a la propia plaza de la Puerta del Sol para pronunciar un encendido discurso ante miles de compatriotas.