El pacto PP-Vox en Extremadura desata el rechazo sindical y social por los servicios públicos, la inmigración y la vivienda

Las reacciones al acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura dibujan este viernes un rechazo amplio desde el ámbito sindical, social y ecologista. Las críticas se concentran en el posible efecto del pacto sobre los servicios públicos, la cohesión social, la política migratoria, el empleo público y la protección ambiental.

CCOO de Extremadura afirma que el acuerdo busca debilitar los servicios públicos, reducir la protección social y "degradar el modelo de convivencia". A juicio del sindicato, el pacto perjudica lo colectivo para favorecer intereses privados y anticipa recortes en servicios básicos para las personas más vulnerables.

La organización pone el foco, de forma expresa, en la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. En su análisis, el impulso de fórmulas de colaboración público-privada puede abrir la puerta a una atención desigual en servicios esenciales, en perjuicio de la mayoría social y en beneficio de quienes tienen más recursos para acudir a la vía privada.

CCOO también relaciona el acuerdo con un posible deterioro de la negociación colectiva y de la defensa de los derechos laborales. El sindicato defiende la participación de los trabajadores como un elemento esencial del sistema democrático. Además, rechaza los planteamientos del pacto sobre migración, igualdad, cooperación o medio ambiente, al considerar que asumen discursos de odio, discriminación y negacionismo climático.

UGT ve riesgo de exclusión y recortes encubiertos

UGT Extremadura expresa también su preocupación por el contenido del acuerdo y sostiene que incluye medidas que ponen en riesgo derechos laborales, sociales y democráticos en la región.

El sindicato considera especialmente preocupante el enfoque en materia de inmigración, al entender que puede derivar en la criminalización de las personas migrantes y en tensiones sociales. UGT asegura que el acuerdo promueve la división, el señalamiento y la exclusión de colectivos vulnerables.

La organización advierte además de que algunas propuestas, como la priorización en el acceso a recursos públicos o el replanteamiento de políticas sociales, pueden aumentar la desigualdad y la exclusión social. También cuestiona el rechazo a la Agenda 2030, la reducción de la cooperación internacional y algunas medidas fiscales por su posible efecto sobre la cohesión social y la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

UGT añade otro matiz: parte de las medidas incluidas en el pacto, según señala, exceden las competencias de la comunidad y dependen del Gobierno de España o del marco normativo de la Unión Europea. Por eso, interpreta que algunos apartados responden más a un posicionamiento político que a soluciones viables y efectivas para la ciudadanía y el tejido productivo extremeño.

En el terreno de la gestión pública, el sindicato alerta de "recortes encubiertos" bajo el discurso de la eficiencia y la optimización del gasto. Aunque reconoce que el acuerdo contempla un aumento presupuestario en sanidad, avisa del riesgo de avanzar hacia modelos de colaboración público-privada que, en su opinión, pueden acabar en privatizaciones encubiertas. También considera insuficientes y sesgadas las medidas en materia de vivienda, al entender que introducen criterios restrictivos en lugar de abordar este ámbito como un derecho universal.

Críticas ecologistas al modelo territorial y energético

La respuesta de Ecologistas en Acción de Extremadura se centra en el plano ambiental, aunque amplía sus críticas a la dimensión social del pacto. La organización rechaza el acuerdo de gobierno porque considera que supone un claro retroceso en materia ambiental y consolida un modelo de desarrollo insostenible para la región.

Entre los puntos que más cuestiona figura la apuesta por blindar la continuidad de la central nuclear de Almaraz mediante la eliminación progresiva de la ecotasa. Para Ecologistas en Acción, esa medida favorece a las grandes empresas energéticas y perpetúa un modelo incapaz de resolver los problemas estructurales del territorio.

La organización también pone el foco en la desregulación. A su juicio, la generalización de la declaración responsable y la simplificación de controles ambientales pueden facilitar la implantación de proyectos de alto impacto sin garantías suficientes. Lejos de verlo como una modernización, entiende que abre la puerta a la especulación y al deterioro del medio ambiente y de la salud pública.

En materia energética, Ecologistas en Acción critica que se hable de redes eléctricas como motor económico sin concretar una planificación que priorice el autoconsumo o la generación distribuida. A su entender, el riesgo es repetir un modelo de grandes proyectos orientados a intereses externos y con escaso retorno social para el medio rural.

La organización también cuestiona el enfoque agrario del acuerdo, al entender que apuesta por grandes regadíos, nuevas infraestructuras hídricas y desregulación ambiental. En su opinión, eso puede favorecer formas de producción intensivas frente a alternativas como la agroganadería o los modelos regenerativos. Además, advierte de que la revisión de normativas ambientales y de espacios protegidos como la Red Natura 2000 puede debilitar la conservación del patrimonio natural y abrir la puerta a la legalización de proyectos ilegales.

En ese punto, Ecologistas en Acción señala expresamente que esas medidas podrían servir para consolidar la urbanización de Marina Isla de Valdecañas, pese a las sentencias judiciales que obligan a su desmantelamiento. La organización considera especialmente preocupante, además, el rechazo a la acogida de menores extranjeros no acompañados y la reducción de recursos destinados a su atención, así como el cuestionamiento de políticas de memoria democrática, violencia de género y crisis climática.

El SIP denuncia agravio en la Junta

En el ámbito del empleo público, el Sindicato Independiente Progresista (SIP) pone el acento en lo que considera una discriminación hacia los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Extremadura.

El sindicato denuncia en el Tablón Sindical del Portal del Empleado Público que el acuerdo firmado por PP y Vox establece mejoras retributivas para determinados colectivos, como trabajadores del SEPAD y del SES con la misma categoría sanitaria y docentes extremeños, mientras deja fuera al resto de empleados de la Administración General.

Para el SIP, esa diferencia consolida una división entre empleados públicos de primera, de segunda y de tercera dentro de la propia Junta. Aunque reconoce como positivo el inicio de una equiparación en el caso del SEPAD y respalda la homologación salarial del profesorado, sostiene que el acuerdo deja al margen a una amplia mayoría de funcionarios regionales.

La organización se muestra especialmente dura con el silencio del resto de sindicatos presentes en la Mesa General y anima a conformar un frente común entre empleados perjudicados y plataformas ya organizadas, como PEAGEX y EQUIPAGEX, para planificar actuaciones conjuntas en defensa de sus derechos.

La Unión aprecia intención, pero pide concreción

La posición más matizada llega desde La Unión, que analiza el acuerdo desde la óptica agraria. La organización no expresa un rechazo frontal, pero sí muestra reservas por el escaso grado de concreción de las medidas.

En su valoración, La Unión considera que el documento se parece más a una declaración de buenas intenciones que a un plan de trabajo riguroso del que puedan deducirse futuras acciones de gobierno. Aun así, valora que no se anuncien medidas perjudiciales para el sector agrario, que se recoja el rechazo al acuerdo UE-Mercosur y que se considere estratégico el regadío de Tierra de Barros.

La organización, no obstante, pide esperar a los próximos presupuestos para comprobar la prioridad real de esas inversiones y sostiene que la modernización de regadíos e infraestructuras agrarias sigue planteada en términos demasiado generales. También defiende la necesidad de modificar la legislación agraria y medioambiental para adaptarla a las necesidades regionales y reclama estudiar las actuales zonas de Red Natura 2000.

Su conclusión es de cautela. "El papel lo aguanta todo", resume La Unión, que vincula buena parte del desarrollo real del acuerdo a la persona que Vox designe al frente de Agricultura y al peso que esa consejería tenga dentro del futuro Consejo de Gobierno.