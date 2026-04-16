Inmigración
El Supremo rechaza la primera petición de suspensión del decreto de regularización de inmigrantes por no existir "especial urgencia"
Dan un plazo de diez días al Gobierno para contestar a la demanda, presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica
Mientras los partidos de la oposición analizan si recurren o no ante el Tribunal Supremo el Real de Decreto de regularización de Inmigrantes aprobado por el Gobierno, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano ya ha empezado a responder con respecto a demandas ya presentadas por otros organismos, como es el caso de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Por el momento ha rechazado suspender de forma cautelarísima la vigencia de esta norma al entender que "no concurren circunstancias de especial urgencia" que aconsejen la adopción de esta medida.
La asociación de carácter ultra, contraria a los postulados de las leyes de memoria histórica y democrática, había solicitado la suspensión, sin necesidad de audiencia, la la nueva norma que afecta a los derechos y libertades de los extranjeros en España. Por el momento, y como siempre como ocurre en este tipo de recursos, se acuerda tramitar el incidente cautelar por el procedimiento ordinario, dando un plazo de alegaciones de 10 días al Gobierno para que argumente lo que considere al respecto.
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