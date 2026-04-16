PP y Vox sellan el pacto de gobierno en Extremadura con la vicepresidencia de Servicios Sociales y la Consejería de Agricultura

Fumata blanca en la Asamblea de Extremadura. Tres meses y 26 días después de las elecciones, el PP y Vox han sellado un pacto de gobierno para investir a María Guardiola y asegurar una legislatura de cuatro años. Óscar Fernández, portavoz de Vox en Extremadura, será vicepresidente y consejero de Familia, Desregulación y Servicios Sociales en el nuevo Ejecutivo de coalición, en el que la formación también dirigirá la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural.

En declaraciones a los medios a las puertas de la Asamblea, tanto Guadiola como Fernández han mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado, en el que han conseguido acercar posturas "más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir". El pleno de investidura se celebrará el martes y miércoles de la próxima semana y la toma de posesión del nuevo gobierno será "inmediata", con el viernes 24 de abril como fecha más probable.

Acuerdo de 61 puntos y 74 medidas

El acuerdo de gobierno, que se hará público "a la mayor brevedad posible", articula 74 medidas recogidas en 61 puntos que según Guardiola, van a conseguir "impulsar a Extremadura como nunca antes. El documento contempla medidas en todas las áreas: energía, sanidad, vivienda, educación, migración, "gastos generales" y sector primario.

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"Yo creo que es un acuerdo muy completo que abarca todas las áreas del gobierno y que va a ser bueno para Extremadura", ha señalado la presidenta en funciones. En el nuevo Ejecutivo de coalición, Vox asumirá la vicepresidencia, que recaerá en Óscar Fernández, con las competencias de Servicios Sociales, Familia y Desregulación.