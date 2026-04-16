Lluvia de críticas a la consejera extremeña de Salud por vincular la regularización de migrantes con las listas de espera

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura en funciones, Sara García Espada, ha recibido este jueves una lluvia de críticas tras vincular la regularización de unos 3.000 migrantes en la región con el incremento de las listas de espera sanitaria. El nuevo líder del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, ha tildado de "indignas y alarmistas" estas palabras, que Unidas por Extremadura considera "racistas" y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, "poco humanas".

La regularización aprobada por el Gobierno central amplía el acceso efectivo de estas personas al sistema público, donde pasan de la cobertura limitada que reciben actualmente (urgencias, embarazo, parto y atención a menores) a contar con tarjeta sanitaria y acceso pleno a la red asistencial. Esto implica su incorporación a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, incluyendo atención primaria y especializada, pruebas diagnósticas, control de patologías crónicas y acceso a intervenciones programadas.

Sara Fernández

Primer rifirrafe con Cotrina

García Espada aseguró este miércoles que este cambio tendrá impacto en las listas de espera del Servicio Extremeño de Salud (SES), especialmente en ámbitos como consultas, intervenciones quirúrgicas programadas o seguimiento clínico. "Sin duda tendrá un impacto en el SES, en listas, en atención, en consultas y en todo, más usuarios", dijo tras asegurar que el "plan de ruta" del Ejecutivo del PP pasa por mantener su estrategia basada en la fidelización de profesionales sanitarios y el incremento de plantillas.

"Criminalizar a las personas migrantes que viven en nuestra región, que son un ciudadano/a más extremeño/a, es el discurso fácil, frente a una pésima gestión de este desgobierno que cada vez mira más hacia la ultraderecha", ha respondido en la red social X el nuevo líder socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, en el que ha sido su primer rifirrafe con el Ejecutivo del PP.

En un comunicado posterior, el PSOE de Extremadura añade que las palabras de García Espada son "indignas" de una representante pública y "emanan un trato deshumanizado hacia las personas migrantes", al vincular su regularización administrativa con un supuesto riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario público. En este sentido, critican que se traslade a la ciudadanía "una imagen distorsionada que puede generar miedo e inquietud", en un intento de "maquillar una gestión deficiente señalando a colectivos vulnerables como responsables de problemas estructurales del sistema".

Mensajes "alarmista"

"La comunidad autónoma lleva cuatro meses sin un gobierno efectivo tras las elecciones de diciembre y más de seis meses bloqueada y paralizada, y en ese contexto la Junta está lanzando mensajes alarmistas y carentes de rigor", afirman los socialistas.

El PSOE de Extremadura se pregunta además "qué tipo de desgobierno encabeza la presidenta Guardiola si considera que la incorporación al sistema de unas 3.000 personas puede provocar su colapso". En esa línea, plantean qué ocurrirá con proyectos industriales que están llamando a la puerta de la región, como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, que prevé la llegada de unas 2.500 personas al Campo Arañuelo.

Reconocimiento de derechos

Frente a esta visión, el PSOE recuerda que el proceso de regularización no supone la llegada de nuevas personas, sino el reconocimiento de derechos a quienes ya viven en Extremadura, y remarcan que se trata de ciudadanos y ciudadanas que desarrollarán su proyecto de vida en la región. "Estas 3.000 personas no representan un problema, sino una oportunidad, ya que contribuirán a generar riqueza, fijar población y construir más futuro para Extremadura", subrayan.

En la misma línea se ha expresado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que considera que García Espada debería "arrepentirse" por haber estigmatizado al colectivo de migrantes pronunciado esas palabras "poco humanas". "Esa gente está viviendo en España y va a poder trabajar. Y la petición que tiene esta Delegación del Gobienro es que necesitamos trabajadores para determinados sectores", ha dicho tras recordar que ya hay tres millones de personas extranjeras cotizando a la Seguridad Social.

La influencia de Vox

Sobre la polémica también se ha pronunciado en X Unidas por Extremadura. "Decir esto cuando eres campeona en listas de espera de todo el país es de tener muy poca vergüenza, ser una indecente y una racista. Siguiendo al dedillo el discurso de Vox", escribe la formación en la red social.

Descalificativos y acusaciones

En respuesta, la propia García Espada ha considerado este jueves que "los descalificativos y acusaciones" recibidas por parte de la oposición "traspasan la crítica política". La titular de Salud ha reiterado que la regularización de migrantes tendrá impacto en el sistema de salud, "como es lógico", y se ha negado a responder "en los mismos términos" a unas críticas que considera "descalificativos, acusaciones graves, falsas y totalmente inaceptables".

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"Los extremeños esperan de nosotros trabajo, gestión y resultados. Ese es mi objetivo diario y ahí debe estar centrado el debate político. No voy a entrar en ningún otro asunto", ha zanjado García Espada.