Los jueces de Madrid salen en defensa de Peinado frente a Bolaños, al que acusan de "socavar la confianza de los ciudadanos" en su trabajo

Los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid han salido en defensa de su compañero Juan Carlos Peinado "frente a los ataques profesionales y personales que está recibiendo en los últimos días y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial", como consecuencia de su instrucción del caso que sigue contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

A diferencia del Consejo General del Poder Judicial, que se limitó a pedir respeto a la separación de poderes, la junta de los magistrados de Instrucción madrileños citan expresamente al "propio ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, que, lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, trata de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces".

En un breve comunicado, los jueces rechazan sus "descalificaciones" y las procedentes de "quienes ostentan cargos en el Ejecutivo" contra el magistrado titular de la plaza judicial número 41 de Madrid. Añaden que la ley es igual para todos, sin privilegios, y, desde esta premisa, seguiremos desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del Poder Judicial, y de servicio público a los ciudadanos.