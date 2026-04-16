El PP da por hecho un acuerdo con Vox en Aragón "en los próximos días" tras el pacto en Extremadura

El Partido Popular da por hecho un acuerdo con Vox en "los próximos días" después de anunciar el pacto de Gobierno en Extremadura que mantendrá a María Guardiola al frente de la comunidad autónoma. Génova se muestra positiva sobre los avances alcanzados en los últimos tiempos con la ultraderecha, que considera "significativos" para alcanzar un pacto que mantenga a Jorge Azcón en el Pignatelli. En Vox, Santiago Abascal, ya implicado en la campaña autonómica de Andalucía, ha calificado de "triunfo" el pacto con el que obtiene dos consejerías, una con rango de vicepresidencia, y controlará las competencias de Familia, Desregularización y Servicios Sociales y Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

La confirmación del pacto entre las dos derechas en Extremadura no hace más que acercar el acuerdo en Aragón. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que será "pronto", dentro de ese margen de "próximos días", cuando se complete el acuerdo programático y el reparto de competencias entre las dos fuerzas políticas. Un acuerdo que se ha acelerado en la última semana, cuando no se han celebrado reuniones públicas, pero no ha dejado de haber conversaciones telemáticas entre los dos partidos. El acelerón ha llegado a trastocar la agenda de Azcón hasta hacer su presencia en The Wave prácticamente testimonial.

"En los últimos días hemos avanzado de manera significativa en las elecciones en Aragón, donde somos optimistas y donde esperamos alcanzar un acuerdo igual de satisfactorio en los próximos días", resumen fuentes de Génova en un comunicado en el que advierten de que "cerrado el capítulo de Extremadura", los dos partidos van "a por la siguiente" invesitdura. Fuentes de la negociación en Aragón también consideran concluido el primer escollo entre los dos partidos y consideran que la reunión que han mantenido las dos formaciones en Aragón ha servido para cumplir con los últimos flecos en Extremadura.

La "total autonomía" con la que han gozado los líderes autonómicos del PP en esta negociación ha vuelto a ser resaltada por Génova aen su valoración del pacto. Según los populares, "el número de cargos y el nombre de las personas que habrán de ocuparlos nunva fue motivo de negociación por parte de los negociadores de la dirección nacional del PP". Las mismas fuentes aseguran que los líderes nacionales del PP "tampoco participarán en estas cuestiones" en la negociación de Aragón.

Azcón se mantiene, por lo tanto, con libertad para decidir quién asume las competencias y ser el que negocie cuánto y cuál poder da a Vox en Aragón a partir de las próximas semanas. En ninguno de los dos frentes de las conversaciones se aventuran a hablar de consejerías y fuentes de ambos partidos insisten en que la negociación sigue enmarcada en el acuerdo programático, sin haber entrado aún en el reparto de responsabilidades.

Así, preguntado Abascal en Andújar por los avances de las negociaciones con el PP, ha incidido en que hay "muchos Partidos Popular", y que las diferencias son drásticas entre los barones autonómicos y Génova. "En estos momentos, estamos encontrando una voluntad de diálogo en el PP de Extremadura, en la señora Guardiola, también en el de Aragón, en el señor Azcón, y es una voluntad de diálogo que hemos detectado desde hace varias semanas o hace algún mes", ha destacado.

Pero las circunstancias, ha asegurado, no son las mismas con la dirección nacional del partido conservador, con quienes las distancias están más marcadas, o así lo aseguran desde Vox. "Las negociaciones no han avanzado más por las zancadillas de la dirección nacional del PP, que le cuesta comprender que Vox ha tenido una gran fuerza tanto en Aragón como en Castilla León y en Extremadura", ha denunciado Abascal, que ha centrado en Feijóo y su equipo los dardos, a poco más de 15 días de que se agoten los plazos para la investidura en Aragón y en Extremadura.

Con los acuerdos por cerrar y en distintos puntos de evolución, el presidente de Vox ha recordado que la fuerza que les dieron las urnas en los distintos territorios "es una fuerza que vamos a ejercer". "No pretendemos que se aplique todo nuestro programa, pero una parte muy importante de nuestro programa va a tener que recogerse en ese acuerdo", ha insistido, sin entrar en esta ocasión a relatar sus prioridades, como las políticas de inmigración, seguridad o los ataques a la Agenda 2030. A pesar de todas las "zancadillas" y las dificultades que PP y Vox están afrontando en estas negociaciones claves para la gobernabilidad en tres comunidades autónomas, el líder de Vox ha asegurado que están "muy optimistas respecto a esas tres regiones", eso sí, siempre que el PP nacional "no ponga palos en las ruedas".

Azcón, ausente en The Wave en busca de "acercar posturas"

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, no ha participado en ninguna de las jornadas de The Wave y solo se ha dejado ver este jueves en la última conferencia, antes del cierre del congreso. La vicepresidenta en funciones y portavoz del PP en las negociaciones, Mar Vaquero, ha admitido que la ausencia de Azcón se ha debido a que "confluye con las negociaciones que se están llevando a cabo para formar el Gobierno". Unas conversaciones que están "avanzando" y tanto PP como Vox "acercan posturas para tener un acuerdo de gobernabilidad que dé estabilidad a la comunidad".

Vaquero ha señalado que Azcón ha tenido que "priorizar" para conseguir que el pacto sea antes del 3 de mayo, fecha límite que recoge el reglamento. Ante los medios de comunicación, la número dos del Gobierno autonómico en funciones ha insistido en que durante la semana "se han acercado posturas sobre diferentes temas", incluidos los abordados en la cita presencial del miércoles de la semana pasada. "Hemos ido adelantando en reuniones telemáticas no presenciales, el compromiso es avanzar y es lo que estamos haciendo", ha resumido.

La vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, este jueves en The Wave. / GOBIERNO DE ARAGÓN

"Lo importante es llegar a esos acuerdos en los Gobiernos que están en funciones", ha contestado Vaquero al ser preguntada por las críticas de Abascal a la dirección nacional del PP. Según la vicepresidenta en funciones, "no se puede permitir convocar elecciones" y ha insistido en "la voluntad de acuerdo y política". Sobre las negociaciones, "lo más importante es eliminar el ruido" y ha avanzado que el contenido del acuerdo no se conocerá hasta que esté "cerrado".

Noticias relacionadas

Mientras tanto, continúan las negociaciones silenciosas, "discretas", ocultas en esa semana a los medios de comunicación en Aragón, después de que el pasado miércoles tanto PP como Vox se reunieran por primera vez en público, en un hotel de Zaragoza, y aseguraran que habría más reuniones públicas "en los próximos días" porque había "buenas sensaciones" en este diálogo. De momento, no han trascendido nuevas citas públicas, aunque la negociación avance, según trasladan desde ambos partidos.