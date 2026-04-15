Expulsado del pleno
El vicepresidente del Congreso reconoce que temió que el diputado de Vox le "agrediera" y lo compara al golpe de Tejero
El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, ha asegurado que temió ser "agredido" por el diputado de Vox José María Sánchez García que en la tarde de este martes subió a la tribuna en la que se encuentran los mimebros de la Mesa del Congreso para increparle por no atender sus quejas sobre unos insultos que había recibido por parte de otro parlamentario de ERC. "Desgraciadamente nos viene a la cabeza la subida al estrado, mucho más dramática, que puso en jaque a la democracia española", ha dicho, recordando el golpe de Estado de Antonio Tejero.
"No escuchaba muy bien al diputado. Lo que pensaba era por donde me iba a terminar agrediendo fisicamente. Sí tenía claro que en todo momento iba a mantener la calma e iba a disponer que se fuera y se marchara del hemiciclo", ha explicado Gómez de Celis. Por lo pronto, Sánchez García no podrá participar en el pleno de esta semana, pero el vicepresidente también ha apuntando que la Mesa del Congreso debatirá otras posibles sanciones.
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