Fraude en hidrocarburos
El juez Pedraz cita a declarar al empresario que denunció ante Ábalos que Rivas se jactaba de conseguir una licencia por un chalé
La fiscalía ha solicitado al magistrado señalar su interrogatorio, después de que este martes declarara en el Tribunal Supremo en el juicio que se celebra contra Ábalos, Koldo y Aldama
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar el próximo día 28 al empresario Manuel Salles Carceller después de que este martes declarara en el Tribunal Supremo que él denunció ante el entonces ministro José Luis Ábalos a través de un correo electrónico que el propietario de Villafuel y socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas, alardeaba de coneguir la licencia de operador de hidrocarburos de la compañía a cambio de haber proporcionado un chalé al expolítico socialista.
La citación de Salles ha sido acordada por el instructor de la causa en la que se investigan un fraude fiscal de al menos 182 millones de euros en hidrocarburos a petición del fiscal, después de que se procediera a suspender su citación anterior, prevista para el pasado 29 de enero, y se pospusiera la diligencia hata que comunicara al juzgado que estaba "a disposición de declarar", según señala la providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Su declaración en el Tribunal Supremo en el juicio que se celebra contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama ha llevado al fiscal Luis Pastor a volver a solicitar su declaración.
Ante el Tribunal Supremo, Salles admitió que fue por su "culpa que se hizo la denuncia al ministerio de fiscal", al ser preguntardo sobre el mensaje en el que denunciaba los comentarios de Claudio Rivas. Señaló que lo hizo porque le sentó mal que obtuvieran así la licencia. "Me sentó mal porque lo veía injusto". El empresario ratificó así lo dicho por otro de los testigos, el empresario Israel Pilar. También ha reconocido que tuvo a Koldo García en nónima unos meses para que le ayudara a "abrir puertas" porque desconocía el procedimiento para sus negocios en el exterior, como era Guinea. "Jamás se dan comisiones, se le contrata y se le paga y ya está", dijo el testigo.
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