Directos de Instagram semanales en busca de votos: la estrategia de Adelante Andalucía para conquistar a los jóvenes

José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, delante de una estantería de libros, respondiendo preguntas de usuarios de Instagram. Esto fue lo que muchos se encontraron en la noche del lunes en sus feed de redes. Como si fuera un influencer, García explicaba qué había hecho como líder de la formación andalucista en el día y la planificación de los próximos días, inmerso en la precampaña electoral.

García es un habitual en las redes sociales, donde ha encontrado su espacio y su forma de comunicarse con sus votantes. Con vídeos cortos y dinámicos mientras pasea por la calle, el andalucista denuncia las políticas que desarrolla el presidente de la Junta de Andalucía. De hecho, sus directos han sido frecuentes en los últimos meses, aunque ahora se repetirán cada semana con el objetivo de dar a conocer su figura.

"La idea es acercar la política a un público que usa más las redes sociales y no tiene oportunidad de preguntar cosas muy concretas a un candidato a la Junta", explican fuentes del partido consultadas por El Correo de Andalucía. La idea, como señalan, es "reforzar" el perfil que García ya tenía en redes, acercándolo a la ciudadanía. "A veces se siente que la política es algo alejada de la gente y está es una forma de acercarla", insisten.

El vídeo suma más de 12.000 visualizaciones

Poder dirigirte a un candidato a la presidencia de la Junta sin barreras no es algo que se dé de forma habitual en la política. Este es uno de los motivos por los que se comenzó a realizar esta medida, según detallan desde Adelante, que están más que satisfechos con el resultado del último vídeo.

Sin filtros y sin más límites que los comentarios del directo, el portavoz de la formación en el Parlamento estuvo durante una hora respondiendo a las distintas dudas de los usuarios. Según los datos que ofrece la propia formación, durante este tiempo, se conectaron al directo más de 1.200 personas. Una vez terminado, el andalucista lo publicó en su perfil de Instagram, donde lo han visto otras 11.000 personas.

Durante el tiempo que atendió a los usuarios, el candidato de Adelante incluso se levantó en un momento para encender la luz, García respondió a las distintas preguntas que les hacen los usuarios, desde vivienda y la sanidad hasta el origen de sus camisetas, pasando por la situación de los interinos o la de la juventud en la comunidad autónoma. Sin duda, los mensajes que más se repetían eran los de ciudadanos pidiendo al líder andalucista que visitara su localidad en campaña.

García y Moreno, los únicos a los que aprueban los votantes

"La experiencia es positiva y es una forma de hacer la política más cercana y accesible, con preguntas sin filtro sobre cualquier tipo", insisten desde la formación andalucista una vez analizado el efecto que ha tenido el primer directo, que se repetirán todos los lunes de campaña a excepción del día que se celebre el debate de Canal Sur. Además, en Adelante aseguran que "el formato es bastante natural y sencillo de hacer".

Según los datos que ha dado a conocer este martes el Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) el líder de los andalucistas es reconocido por el 15,4% de las personas encuestadas. Los datos se recopilaron entre el 27 de febrero y el 12 de marzo con una muestra de 3.600 entrevistas. Aun así, García es el único candidato a la presidencia de la Junta, junto al propio presidente Juanma Moreno, al que los ciudadanos aprueban con un 5,56.

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En esta legislatura, la formación que fundó Teresa Rodríguez tendía dos diputados, uno por Sevilla y uno por Cádiz. La encuesta desarrollada por el Centra revela que un 6% de los votantes optarían por la papeleta de Adelante, frente al 4,7% que lo hicieron en 2022. Aun así, la formación se quedaría en una situación a la actual y obtendría entre dos y tres escaños, aunque su objetivo es poder formar grupo.