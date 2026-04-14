El inspector de la Kitchen declara que Villarejo amenazó al 'número dos' de Interior: "Como no ceses a Marcelino Martín-Blas tú vas p'alante”

El inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía Gonzalo Fraga, que lideró la investigación del caso Kitchen, ha aludido en el segundo día de su declaración como testigo en la Audiencia Nacional que el comisario jubilado José Manuel Villarejo amenazó al entonces 'número dos' de Interior, Francisco Martínez, para que destituyera a su principal antagonista en la Policía, el comisario principal y entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas: "Como no ceses a Marcelino tú vas p'alante”, ha recordado el testigo.

De esta forma respondía Fraga a las preguntas del abogado Antonio García Cabrera, que defiende a Villarejo en el juicio, y que había requerido al investigador para que recordara que Martín-Blas había sido destituido por la cúpula policial "por la falsedad" de un informe sobre el caso del Perqueño Nicolás. Sin embargo, el inspector jefe de Asuntos Internos, que ha demostrado un conocimiento amplio de las pruebas, ha respondido: "Yo he escuchado la versión que Villarejo ha ofrecido en sus grabaciones".

Jorge Fernández Díaz

Este martes continúa la declaración del mando policial de Asuntos Internos que se inició el lunes. En su primer día el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos certificó la existencia de "diarios, agendas, audios y mensajes" que confirman la actuación parapolicial de la cúpula del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para sustraerle al extesorero del PP Luis Bárcenas "los papeles que comprometían al presidente Mariano Rajoy". Así se expresó el funcionario policial número 111.470 que declaró durante más de 7 horas en la tercera sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional, en la que especificó que la trama parapolicial llamaba al expresidente del Gobierno con los motes de "el asturiano" o "el barbas".

Este martes está previsto que declaren como testigos el exdirector general de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, Ignacio Cosidó, el que fuera jefe de la Comisaría General de Información Enrique Barón y el 'ex número dos' de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Mariano Hervás.