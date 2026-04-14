La Audiencia de Madrid respalda que la pareja de Ayuso sea investigada por la UCO por el presunto cobro de una comisión de Quirón

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado en apenas tres páginas el recurso con el que el empresario Alberto González Amador intentaba oponerse a ser investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para determinar si a través de la compra por medio millón de euros de la empresa Círculo de Belleza a la esposa de un directivo de Quirón se encubría en realidad una comisión para obtener contratos de esta sociedad.

El auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, explica que la resolución de la magistrada que había sido impugnada por González Amador "tiene como contenido oficiar a la UCO de la Guardia Civil para que investigue los hechos objeto de este procedimiento", abierto por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en octubre de 2024 tras separarlo de la causa original, ya pendiente de juicio, por dos delitos fiscales y uno de falsedad, hechos por los que la fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para el empresario. Con la apertura de la pieza separada relativa a la compra de una empresa en principio sin actividad se procede "a la investigación de los hechos denunciados por si podrían revestir carácter de delito", señala el auto dictado ahora por la Sección Tercera de la Audiencia madrileña.

La resolución añade que la apertura de la causa "ya fue ratificada por este tribunal en auto" de marzo del año pasado, porque "la decisión del juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos, es en definitiva la admisión de práctica de diligencias de investigación, tal como regula el artículo 777 de la ley de enjuiciamiento criminal contra el que no cabe recurso".