Junts obliga a PP y Vox a posicionarse ante su ley para prohibir el burka y ceder competencias en seguridad a Cataluña

La prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos volverá este martes al Congreso. En esta ocasión de la mano de Junts, que defenderá su propia proposición de ley tras votar en contra de una propuesta de Vox hace unas semanas. Sin embargo, los posconvergentes pondrán en un brete al PP y a los de Santiago Abascal, que coinciden en la necesidad de restringir el uso de estas prendas de ropa, porque su iniciativa recoge también la transferencia de competencias en materia de seguridad e identificación de personas a Catalunya. Algo que difícilmente podrán apoyar las formaciones de la derecha española.

"Ni burka ni Vox", sentenció Miriam Nogueras a medidas de febrero cuando anunció su rechazo a la norma impulsada por Vox. La formación posconvergente, contraria al uso del burka y el niqab desde hace años, defendió que el texto estaba mal planteado y que sería tumbado por los tribunales europeos. Ese mismo día, los de Carles Puigdemont registraron su propio texto, que es el que ahora defenderán en la Cámara Baja.

La norma consta de un único artículo que prohíbe "la utilización en el espacio público de prendas o elementos que cubran total o sustancialmente el rostro e impidan o dificulten de forma relevante la identificación de la persona", el texto aclara que esto incluye "las prendas comúnmente conocidas como niqab o burka". Los posconvergentes, que no imponen ninguna sanción, remarcan que esta prohibición se aplica en "la vía pública" y en otros espacios como "medios de transporte, dependencias administrativas y equipamientos abiertos al público".

Solo se deja al margen de la norma aquellos casos en que se deba cubrir el rostro por "motivos de salud", de "prevención de riesgos laborales" o en aquellos casos en que se haga un "uso temporal y justificado" de elementos que cubran el rostro "en el marco de actividades deportivas, culturales, festivas o tradicionales". Sin embargo, el texto también avisa de que "cuando resulte necesario para finalidades de identificación, seguridad o acceso a servicios públicos", se podrá pedir a la persona que descubra su rostro "de forma momentánea ante la autoridad o personal habilitado" y siempre "en condiciones que respeten la dignidad y la no discriminación".

El articulado conflictivo

La propuesta de los posconvergentes se aleja del carácter punitivo que tenía la de Vox, que establecía como delito la imposición del burka o del niqab. Además, fuentes de Junts explicaron que no existía un régimen sancionador porque eso supondría revictimizar a las mujeres, que son las que se encuentran oprimidas con estas prendas de ropa. Ese mismo espíritu se encuentra en una tercera propuesta, la del PP, que presentaron en el Congreso un día después de la de Junts. Todo esto podría dibujar una alianza entre los tres partidos para aceptar a trámite la propuesta posconvergente.

Sin embargo, la proposición de ley contiene un artículo en el que se obliga al Gobierno a aprobar un proyecto de ley para delegar a Catalunya a las "facultades para garantir la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, la garantía del mantenimiento del orden, la seguridad ciudadana, la prevención y la investigación de actos delictivos y, en general, el ejercicio de todas las funciones comunes en los puertos y aeropuertos"; "el control de las fronteras" y la emisión del DNI y del Pasaporte. De esta forma, serían los Mossos d'Esquadra los que asumirían estas tareas y no la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Resulta complicado que PP y Vox respalden una iniciativa con este añadido, pese a que su aprobación no sería más que un brindis al sol porque el Gobierno podría no dar trámite después a esa delegación de competencias. Así, todo augura el fracaso de los posconvergentes. Sobre todo, cuando los populares aún tienen en la recámara su texto contra el burka y el niqab, que podrán impulsar pronto. Además, el PNV abrió la puerta a un tercer camino, la creación de una subcomisión para estudiar cómo atajar el uso de ambas prendas.