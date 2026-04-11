Álvaro Sánchez Cotrina, nuevo líder del PSOE en Extremadura
Álvaro Sánchez Cotrina abraza a los militantes tras conocerse los resultados de las primarias socialistas esta noche. Más información
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