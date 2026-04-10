Sánchez urge la creación de un ejército europeo común “mañana mismo”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha situado como prioridad para la UE en el actual contexto geopolítica reforzar su política exterior de seguridad y defensa común. Para ello ha urgido a impulsar un ejército europeo común. "Ya, mañana mismo", enfatizó durante la clausura este viernes del European Pulse Forum en Barcelona, un debate que ha reunido a políticos y empresarios para discutir sobre el futuro de Europa.

España se sitúa precisamente entre los países más favorables a reforzar la defensa común europea: el 77,3% de la población respalda la creación de un ejército europeo, aunque al mismo tiempo rechaza recuperar el servicio militar o civil obligatorio, lo que convierte al país en el único de los analizados donde esa opción no logra respaldo mayoritario. Así lo refleja una encuesta elaborada por Politico Europe y la consultora beBartlet, basada en 6.698 entrevistas realizadas en seis países europeos: Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Bélgica.

"Estamos listos", subrayó el jefe del Ejecutivo para señalar que esta decisión no es una opción, sino una obligación. Las potencias medidas, argumentó, solo tendrían una forma de hacerse valer: "Construir defensa común y asumir juntos nuestras vulnerabilidades y debilidades para que otros no las utilicen contra nosotros". Una reflexión que lanzó tras remarcar que tanto la OTAN como el sistema económico abierto son dos pilares que "ahora están fuertemente cuestionados y Europa debe adaptarse".

El Foro, organizado por el periódico digital POLITICO & beBartlet en CosmoCaixa Barcelona,' tiene como objtivo acercar la conversación institucional europea a las preocupaciones ciudadanas y, para ello, tomará como base una encuesta paneuropea elaborada en seis Estados miembros que representan cerca de dos tercios de la población de la Unión Europea.

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Reúne a más de 40 ponentes de perfil europeo e internacional entre los que figuran la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera; el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ex primer ministro italiano Enrico Letta; la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat; el embajador de la misión de Ucrania ante la UE, Vsevolod Chentsov, además del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.