Elecciones autonómicas
Abascal arranca la precampaña andaluza de Vox en Málaga ridiculizando al presidente: "Juanma Moruno"
La inmigración ilegal, el campo andaluz, los halagos a Gavira y los descalificativos a Montero también se han colado en la carta de presentación de la ultraderecha a los comicios del 17 de mayo
Gloria Pérez
Con juegos de palabras como "Juanma Moruno" o descalificativos como "las niñas de la curva de Podemos", haciendo referencia a Irene Montero e Ione Belarra, ha arrancado esta tarde en Málaga la precampaña de Vox de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo. Santiago Abascal ha estrenado su gira política por Andalucía intentando ridiculizar a sus adversarios.
La ultraderecha se juega en los próximos comicios el que podría ser su primer gobierno de coalición en Andalucía. Y lo saben. Han llegado a Málaga con fuerza y con un mitin más parecido a los que se celebran durante la propia campaña. Vox no ha dejado de repetir una misma frase durante la hora y media de encuentro: "La ola de sentido común va a llegar a Andalucía".
Gavira, el hombre de confianza de Abascal
El líder de Vox ha depositado todas sus esperanzas en Manuel Gavira, el hombre al que Abascal "dejaría las llaves de su casa", "de su coche" y "al cuidado de sus hijos". Un candidato a San Telmo que, insiste, ha apoyado todas sus decisiones "sin rechistar" y que ha estado presente en los momentos difíciles, "los acertados y desacertados".
Manuel Gavira ha prometido a sus "compatriotas" que su presencia en el gobierno de la Junta aportaría "control" y "fiscalización" a la "estabilidad" que viene mencionando desde hace tiempo Juanma Moreno y que Vox traduce como "comodidad". Abascal confía en que Gavira "no defraudará" a los andaluces porque él "todavía no se ha defraudado a sí mismo".
María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta y ex ministra de Hacienda, no ha quedado exenta de dardos por parte de Gavira: "Montero fue consejera del caso de corrupción más grande que ha habido en Andalucía, fue la consejera de los EREs, y es la ministra de Hacienda de los puteros".
Una "España para los españoles"
Vox ha dejado claras sus pretensiones políticas en Andalucía, pero no sorprenden. Sus alegaciones suenan a las mismas que partido viene reivindicando desde su fundación en 2013: "Prioridad para los españoles", "ni un solo mena o inmigrante ilegal", "acabar con las mamarrachadas ideológicas que se dicen en los colegios" y, entre otras, el campo andaluz, la vivienda o la sanidad.
Ni rastro de Aragón, Castilla y León o Extremadura
Santiago Abascal ha confesado que "se prepara algo" que decir sobre todas las ciudades que frecuenta, pero que lo suyo con Andalucía es diferente. El líder de Vox ha recordado que su "primera victoria" fue en el sur y pide por ello el voto a los suyos: "No se olviden que la contribución de Vox hizo que fuera posible el cambio de siglas en Andalucía. Solo de siglas, porque el Partido Popular está haciendo las mismas políticas que el Partido Socialista".
Vox no ha centralizado su conversación en torno a Andalucía, sino a España. Su objetivo está claro: llegar a Moncloa. Aun así, los de Abascal –él incluido– no han dedicado ni un segundo a hablar de las negociaciones con el PP en Aragón, Castilla y León y Extremadura, comunidades autónomas donde se juegan un gobierno.
- Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
- Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
- Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
- Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
- Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
- Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
- Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
- Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano