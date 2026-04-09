En Lleida
La reina Letizia se lanza en catalán: "Gràcies per haver-me convidat a conèixer la gran tasca que feu"
Leonor y el rey Felipe suelen usar esta lengua en algunos párrafos de los discursos que pronuncian en territorio catalán
Letizia ha entregado este jueves, en la Seu Vella de Lleida, los premios de la Associació Professional d'Empresàries Ap! Lleida. La entidad está de fiesta este año: celebra su 20º aniversario. En un encuentro de trabajo con socias de la entidad, la Reina se ha lanzado a hablar en catalán. "Gràcies per haver-me convidat a conèixer la gran tasca que feu a Ap! Lleida. Moltes gràcies també per organitzar aquesta reunió prèvia al lliurament de premis. Els temes que heu triat són ben interessants així que quan vulgueu", ha afirmado al inicio de la reunión. ["Gracias por haberme invitado para conocer el gran trabajo que hacéis en Ap! Lleida. Muchas gracias también por organizar esta reunión previa a la entrega de premios. Los temas que habéis escogido son bien interesantes, así que cuando queráis"].
Es habitual ver a su hija Leonor hablar en catalán cuando participa sobre todo en los premios Princesa de Girona y también lo suele hacer el rey Felipe VI, como hacía su padre. En cambio, a Letizia no se le había visto hasta ahora utilizarlo así en una reunión de trabajo.
Acompañada de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la Reina ha sido recibida en la puerta de los Apóstoles por el 'conseller' de Economia y Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper; el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la presidenta de la entidad empresarial, Laia Rogel.
En la categoría de Planificación, innovación y/o internacionalización, la asociación ha distinguido a Roser Roca Toha, directora general y CEO de Airbus GeoTech. El premio a la Directiva, empresaria y profesional del año lo ha recibido Joana Bonet, directora del 'Magazine' de La Vanguardia, y el de Proyecto empresarial social con gran impacto en el territorio, ha recaído en Eva Figuera, gerente de la Asociación contra el cáncer de Lleida.
La asociación ha reconocida con el de Joven emprendedora a Raquel Barrachina y el de Trayectoria a Mercè Batlle, presidenta de Aremi. El premio a la Asociada se lo ha llevado Laura Revés y el de Mejor trabajo de investigación o tesis doctoral de la Universidad de Lleida (UdL) lo ha recibido Sandra González por su estudio sobre el impacto de las plataformas digitales en la educación primaria catalana.
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