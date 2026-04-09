Feijóo fagocita el plan fiscal de Ayuso para lanzar su propuesta más agresiva de bajada de impuestos

Nada fue casual, o fruto de la improvisación. El lugar, Madrid, el lema ("pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez") y los teloneros. Tampoco el día elegido, justo en el que se inicia la campaña para la declaración anual de la Renta. Alberto Núñez Feijóo se rodeó este miércoles, aprovechando la semana del mes sin pleno en el Congreso de los Diputados, de varios ayusistas en el Espacio Jorge Juan, un moderno y remozado sótano sito en la calle del mismo nombre de la capital, muy cerca de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Ante ellos, y casi como un juramento o rito de paso, lanzó su propuesta más agresiva y clara en materia fiscal: "En lo que de mí dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año, y esto lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del Gobierno. Este es un compromiso que asumo, que doy mi palabra y, de momento, he cumplido mi palabra siempre", sentenció, fuertemente ovacionado por buena parte de la dirección nacional del Partido Popular (PP), incluido el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, y por una nutrida representación de miembros de Nuevas Generaciones, la organización juvenil del partido, con su presidenta, la diputada Beatriz Fanjul, a la cabeza.

Le habían precedido en el estrado, en un coloquio sobre cómo impactan los impuestos a diversas personas y colectivos, puntales del ayusismo como la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, o como el director del Instituto Juan de Mariana y presentador de esRadio, Manuel Llamas, en su día viceconsejero de Economía del gobierno madrileño, a las órdenes del entonces consejero, Javier Fernández-Lasquetty, en su día también consejero con Esperanza Aguirre y uno de los cerebros de las políticas desplegadas durante décadas en Madrid, especialmente en materia fiscal.

En la mesa redonda estuvieron también los empresarios Anabel Fernández y Emilio Froján, el ganadero Sergio Mateos y la ama de casa Marina Fernández Bravo. Todos, desde sus distintas perspectivas vitales y laborales, abogaron por una bajada de impuestos. Albert les pidió que concluyeran con una recomendación para el "próximo presidente de España", que sentado en primera fila tomaba notas. Froján, emprendedor gallego que ha triunfado con un negocio de motos eléctricas, reivindicó a los autónomos y emprendedores como "quienes sostenemos el sistema, y tenemos muchas barreras a la hora de empezar, de crecer. No necesitamos que se hagan cosas, necesitamos que no se hagan. La clave es simplificar al máximo la operativa administrativa, se trata de hacer menos, pero mejor". Llamas, en la misma estela, afirmó: "No hay que hacer, hay que deshacer", y dirigiéndose directamente al líder del PP, le señaló dos puntos: "Menos impuestos y más libertad económica. Porque con menos impuestos y más libertad económica, se genera riqueza, y en última instancia se acaba recaudando más dinero para tener unos servicios públicos mejores".

"Menos impuestos y más recaudación"

Feijóo recogió el guante apenas minutos después desde el estrado: "He entendido el mensaje de Emilio Froján. Su mensaje es: que nos dejen en paz". Y en respuesta a Llamas, afirmó con retranca: "Ya me han dicho que me da bastante caña de vez en cuando, hoy no lo ha hecho. Menos impuestos y más recaudación. Queridos amigos: con menos impuestos se puede recaudar más. Y por tanto, ese mensaje lo asumo absolutamente", sentenció el líder de la oposición, reivindicando aun veladamente la célebre curva de Laffer, a la que dio nombre Arthur Laffer, jefe del equipo de asesores en la Casa Blanca de Ronald Reagan. Sin embargo, el presidente del PP quiso despojar de cariz ideológico su propuesta: "Bajar impuestos no es una cuestión ideológica, es de justicia".

Feijóo cifró en hasta cien veces las que Pedro Sánchez habría subido impuestos desde su llegada al poder en 2018, aunque afirmó incluso que podrían ser ciento cuarenta según "el conteo" de esas subidas impositivas. Hacienda, ya bajo la dirección del nuevo ministro, Arcadi España, no tardó en reaccionar a lo dicho por el líder de la oposición. "Es un cálculo torticero que omite todas las rebajas fiscales aprobadas por el Ejecutivo progresista. Bajo esta misma metodología, el PP de Rajoy elevó 137 veces los impuestos durante su etapa", afirmaron fuentes del Ministerio.

Ayuso, hasta 37 rebajas fiscales

Feijóo puso como ejemplo de la política que pretende llevar a cabo desde el Gobierno central a la implementada por las comunidades gobernadas por el PP, entre las que citó expresamente tanto a Madrid como a Andalucía. El Gobierno de Ayuso presume de ser el Ejecutivo autonómico con menos impuestos de toda España, habiendo aplicado hasta 37 rebajas con la actual presidenta, que apenas llegó a la Puerta del Sol un año después que Sánchez a la Moncloa. Fruto de esas políticas, según el Gobierno madrileño, cada ciudadano de esta comunidad se ha ahorrado más de 10.000 euros, mientras que la autonomía "recaudó 900 millones de euros extra gracias a las bajadas del IRPF en todos sus tramos y la primera de sus dos deflactaciones".

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Esta última medida, la de la deflactación de la tarifa del IRPF, ha sido tantas veces defendida por Feijóo desde que llegó a Génova, ya con motivo de la emergencia ante la guerra en Ucrania en 2022, como rechazada por el Gobierno de Sánchez. Ahora, y ante un conflicto distinto, el de Irán, el presidente del PP insiste en esa y otras medidas, como la reducción del IVA al 5% de los alimentos básicos, como la carne, el pescado y las conservas. Pero más allá de coyunturas adversas como estas, Feijóo liga ahora su camino a la rebaja de impuestos general y continuada, un compromiso que no tardará en recordarse su finalmente logra suceder a Sánchez en la Presidencia del Gobierno.